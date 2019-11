10N.- Puig aposta per una campanya amb "valors" davant dels "missatges d'odi i rancor" de l'extrema dreta

Així ho ha manifestat en l'acte 'Green New Deal, Creixement Sostenible Inclusiu' en el qual també han participat la comissionada d'Assumptes Europeus de la Generalitat, Carolina Punset, el candidat del PSPV-PSOE al Senat, Javier de Lucas, i la secretària de Medi ambient del PSPV-PSOE, María Diago.

El líder dels socialistes valencians ha assenyalat que durant tota la campanya hem vist com "el conjunt de les dretes estan preconitzant una retirada de valors i proposant que tot el recorregut constitucional es pose en qüestió". Per contra, "en la nostra campanya es parla de valors, de millorar l'economia per a un creixement sostenible i dels drets socials de les persones", ha defès.

Sobre el canvi climàtic, Puig ha assenyalat que "s'han d'engegar polítiques que no atempten més contra el planeta" i ha explicat que "estem davant una situació d'emergència climàtica" i que per açò, "hem de fer un sobreesforç perquè les noves generacions no ens acusen d'haver deixat el planeta en un estat deplorable". "L'horitzó mediambiental ha de ser un horitzó fonamental en totes nostres polítiques", ha subratllat.