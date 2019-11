El PSOE de Guadalajara asegura que Román "miente" y pide que dé explicaciones sobre su gestión

Simón ha respondido así a las declaraciones realizadas por el exalcalde, Antonio Román, en referencia a la "nefasta situación" de la hacienda del Ayuntamiento de Guadalajara remitiéndose a los informes de este año de la Intervención municipal, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Lo que ha hecho Antonio Román es mentir una vez más. El informe al que alude se refiere a hechos hasta el 31 de diciembre de 2018, en el que se dice que, efectivamente, el Ayuntamiento cumple con el techo de gasto a casi 80.000 euros en un presupuesto de 60 millones de euros, lo que dejaba ya ver que iban muy ajustados", ha explicado la edil.

Según ha argumentado Simón los informes "avisaban" ya desde marzo "del despilfarro del PP", pero lo "realmente grave es lo que ha pasado desde el 1 de enero de 2019 hasta el 15 de junio de 2019 que el señor Román dejó de ser alcalde".

Sobre esto último, ha destacado que los motivos que alude el informe municipal son principalmente dos: por un lado "el despilfarro de los dos patronatos, el de Cultura y especialmente el de Deportes, donde se ha encontrado un agujero de 800.000 euros de facturas sin pagar, algunas de ellas sin consignación presupuestaria, lo cual es muy grave".

En segundo lugar "la mala gestión de los fondos europeos Edusi", ha apostillado. Y es que "el anterior equipo de Gobierno quiso condensar las principales obras de la Edusi, -que podrían haberse ejecutado hasta 2022- en los primeros meses de este año, lo que ha llevado a desequilibrar las cuentas de este Ayuntamiento".

"Además, el propio Jaime Carnicero dio el visto bueno, indujo y motivó que una de las obras de este Ayuntamiento se hiciera a pesar de que los técnicos municipales y la empresa asesora le dijo que no iba a entrar en los fondos europeos", ha añadido Simón.

Por todas estas razones, Sara Simón ha concluido que "lo que debería hacer el señor Antonio Román es pedir perdón por lo que ha hecho durante estos seis meses, aprovecharse de la ciudadanía de Guadalajara y aprovecharse del Ayuntamiento de esta ciudad para su fiesta electoral".

Además, ha criticado que "una persona que hace esto, que no tiene ningún problema en aprovecharse del dinero de todos para su campaña electoral y de que, a sabiendas de que no contaba con los permisos de apertura en el Mercado de Abastos, de que no contaba con los sistemas de protección de incendios, decidió hacer allí su cierre de campaña poniendo en riesgo la vida de familias de Guadalajara", ha sentenciado.