El jurat ja delibera sobre si López va matar o no la seua sogra, la viuda de l'expresident de la CAM

Els nou membres del jurat popular -més els dos suplents- del 'cas Sala' deliberen ja sobre si Miguel López va matar o no la seua sogra, María del Carmen Martínez, viuda de l'expresident de la CAM, Vicente Sala, després de rebre l'objecte del veredicte sobre el qual hauran de pronunciar-se. López és l'únic acusat del crim, ocorregut al desembre del 2016, en el concessionari de cotxes que regentava a Alacant.

El jurat ha iniciat la seua incomunicació passades les 15.00 hores d'aquest dijous per a deliberar sobre un cas que es va començar a jutjar el 14 d'octubre. El tribunal popular haurà de respondre 12 preguntes per a determinar sobre la innocència o culpabilitat de l'acusat. Per a declarar culpable a López haurà de comptar amb el vot a favor de set dels seus membres i el de cinc perquè el veredicte siga de no culpabilitat.

Les deliberacions són secretes i han d'estar presidides pel portaveu. Es votarà en ordre alfabètic i l'abstenció comportarà una sanció i es computarà com a favorable a l'acusat.