Puig diu que malgrat que Brussel·les rebaixe les expectatives "Espanya creixerà el doble que Europa"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat aquest dijous que a pesar que la Comissió Europea ha retallat fins a l'1,9% la seua previsió de creixement del PIB d'Espanya per al 2019, -quatre dècimes menys al que estimava a l'estiu i dues dècimes inferior a la projecció del Govern de Pedro Sánchez-, "així i tot creixerem el doble del que creix Europa".

Puig ha realitzat aquestes declaracions abans de participar en el diàleg 'Green New Deal, Creixement Sostenible Inclusiu', després que Brussel·les haja rebaixat les expectatives de creixement a Espanya i haja advertit que els riscos s'emmarquen en un context d'"elevada" incertesa.

El president ha valorat que encara així "es continuaran creant llocs de treball" i ha apostat per "continuar insistint en la millora de la productivitat, l'acord social i a donar la màxima estabilitat a l'ocupació perquè les famílies tinguen suficients recursos per a poder gastar, que és una qüestió fonamental, i per a això necessitem salaris millors i més productivitat, i això sols pot ser a través de la formació, de la tecnologia i la innovació", ha subratllat.

Puig ha explicat que ni l'economia espanyola ni la valenciana poden ser "alienes a la realitat econòmica del món en aquests moments". En el cas de la Comunitat Valenciana, és una regió exportadora i per tant "molt sensible a qualsevol situació que hi haja en els mercats internacionals".

"Hi ha un problema greu que és el proteccionisme" impulsat pel president dels Estats Units, Donald Trump, que "fa que hi haja problemes en Ford" Almussafes. I pel que fa al Brexit, si finalment hi ha una solució pactada i acordada per a l'eixida del Regne Unit de la Unió Europa serà millor per als valencians, "però ja ens està costant un preu, una factura important en les exportacions", ha advertit.