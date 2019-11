Puig apuesta por una campaña con "valores" frente a los "mensajes de odio y rencor" de la extrema derecha

Así lo ha manifestado en el acto 'Green New Deal, Crecimiento Sostenible Inclusivo' en el que también han participado la comisionada de Asuntos Europeos de la Generalitat, Carolina Punset, el candidato del PSPV-PSOE al Senado, Javier de Lucas, y la secretaria de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, María Diago.

El líder de los socialistas valencianos ha señalado que durante toda la campaña hemos visto como "el conjunto de las derechas están pregonizando una retirada de valores y proponiendo que todo el recorrido constitucional se ponga en cuestión". Por el contrario, "en nuestra campaña se habla de valores, de mejorar la economía para un crecimiento sostenible y de los derechos sociales de las personas", ha defendido.

Sobre el cambio climático, Puig ha señalado que "se tienen que poner en marcha políticas que no atenten más contra el planeta" y ha explicado que "estamos ante una situación de emergencia climática" y que por ello, "tenemos que hacer un sobreesfuerzo para que las nuevas generaciones no nos acusen de haber dejado el planeta en un estado deplorable". "El horizonte medioambiental tiene que ser un horizonte fundamental en todas nuestras políticas", ha subrayado.

PACTOS DE ESTADO POR EL MEDIO AMBIENTE

Por su parte, Carolina Punset ha destacado que desde la Unión Europea "tenemos la responsabilidad de liderar políticas de cambio climático" y ha lamentado que el problema que tenemos en España sea que "exista una derecha con la que no podemos hacer pactos de Estado por el Medio Ambiente porque continúan negando este problema".

En la misma línea, el candidato del PSPV-PSOE al Senado, Javier de Lucas, ha señalado "si los acuerdos de París no avanzan no es sólo por culpa de Donald Trump, sino porque no hay masa crítica en la población que tiene que impulsar esta conciencia". "El actual sistema es insostenible, y es algo que nos debe preocupar a todos", ha sentenciado.

Por último, la secretaria de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, María Diago, ha tildado el cambio climático como "el mayor problema que tenemos entre las manos" y ha afirmado que "se debe conjugar urgentemente con una política medioambiental".