Xaime Martínez (PN Poesía Joven): "Es una pena no poder tener el mismo reconocimiento en asturiano que en castellano"

El autor ha lamentado en declaraciones a Europa Press que no habría obtenido este galardón si el libro por el que ha sido premiado, 'Cuerpos perdidos en las morgues', hubiera estado escrito en asturiano. "Es una pena que no se pueda tener el mismo reconocimiento en asturiano que en castellano", ha indicado.

"Este premio de alguna manera confirma que es posible escribir una poesía arriesgada formalmente y llegar a alguna gente", ha afirmado el joven escritor, quien hasta ahora solo se le han ocurrido "ideas absurdas" sobre lo que hacer con la dotación del premio -20.000 euros-, tales como "montar una ganadería de leche".

Martínez ha revelado que ahora escribe todo en asturiano y que no tiene "intención" de volver a escribir en castellano. "Me siento más cómodo porque es la lengua de Asturias", ha explicado el autor, al tiempo que apunta que está "minorizada" y "por una anomalía inexplicable no tiene reconocimiento oficial en el Estado".

Aunque escribir en asturiano, que a su juicio era "la lengua de la gente pobre", tiene una "carga política y emocional muy interesante", Martínez ha manifestado que el conflicto sobre su cooficialidad "no existe en la sociedad". "Más de la mitad de la población está a favor y menos del 20 por ciento en contra. No hay una discusión real sino de unas élites", ha zanjado.