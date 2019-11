Receta de churros caseros al horno

Hay recetas que parecen imposibles de hacer en casa, como los churros, que siempre hemos comprado con su cucurucho de papel, su aceite y su azúcar extra en las churrerías de las calles.

Pero hemos podido comprobar que hacerlos en casa para quitarnos el antojo no es nada difícil. Además, como la fritanga nos echa un poco para atrás, hemos preparado una versión al horno.

No nos vamos a engañar: como los de la churrería no quedan, pero sí se parecen bastante tanto en sabor como en textura. Además, acompañados de un buen chocolate a la taza están riquísimos y los vamos a tener listos en muy poco tiempo. La masa no tienen ninguna dificultad y solo necesitan 10 minutos de horno.

Igual que pasa con los originales, aguantan mal el paso del tiempo, y en cuanto se enfrían pierden bastante, así que lo ideal es preparar la masa y hornear justo cuando queramos comerlos. Van perfectos para una merienda de domingo o para uno de esos desayunos especiales.

Ingredientes

130 gr. de harnina

30 gr. de panela

250 ml. de agua

90 gr. de mantequilla

15 ml. de esencia de vainilla

2 huevos

Una pizca de sal ​

Preparación

Precalentamos el horno a 200º con calor arriba y abajo.

En una cazo a fuego medio echamos el agua, la mantequilla, la panela y la pizca de sal. Vamos removiendo hasta que se derrita la mantequilla.

Cazo con agua, mantequilla , panela y sal EMMA GARCÍA

Cuando la mantequilla esté derretida, y sin retirar del fuego, poco a poco vamos agregando la harina y removiendo con una varilla manual para evitar que se formen grumos.

Masa de harina y mantequilla EMMA GARCÍA

Cuando la masa espese, apagamos el fuego, añadimos la esencia de vainilla y un huevo y removemos hasta que el huevo se integre bien en la masa. Después añadimos el otro huevo y repetimos el proceso hasta conseguir una masa homogénea.

Incorporando los huevos a la masa EMMA GARCÍA

Llenamos una manga pastelera con la mas. Si tiene una boquilla rizada conseguiremos la forma de churro clásica.

En una bandeja de horno sobre papel sulfurizado vamos formando los curros.

Churros listos para hornear EMMA GARCÍA

Horneamos unos 10 minutos hasta que empiecen a dorarse.

Sacamos del fuego y rebozamos con azúcar o una mezcla de azúcar y canela.