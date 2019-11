L'Institut Valencià de Cultura presenta la segona edició del 'Catàleg de la música valenciana'

La segona edició del catàleg s'edita exclusivament en línia i conté 218 entrades entre intèrprets i grups, a més de 38 compositors i compositores, que suposen una nova incorporació a la publicació. El catàleg s'organitza en quatre categories: música de repertori -antiga i barroca, clàssica, contemporània, improvisació-, 'jazz', música tradicional i popular amplificada -'rock', pop, 'hip-hop', 'reggae', sons urbans, 'indie'...-.

La directora adjunta de Música i Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, ha explicat que la voluntat del catàleg és ser "una ferramenta viva i en constant evolució", que servisca tant als propis músics com als programadors. "A més, enguany hem avançat perquè siga autoeditable, de manera que permeta els professionals de la música valenciana actualitzar les seues dades i assegurar-se d'estar presents", ha dit.

Tant artistes, que poden emprar el catàleg com a dossier, com a programadors gaudiran d'una ferramenta "interessant" que puga complementar la seua tasca promocional. És, fonamentalment, una ferramenta de difusió, però també suposa un instrument "clau" per a dur a terme tasques d'investigació i anàlisi del sector des de l'Institut Valencià de Cultura.

El Catàleg de la música valenciana té també una versió en anglés per a fomentar la internacionalització de la música valenciana i facilitar la seua promoció en diferents tipus de fires i trobades musicals per a difondre i donar a conéixer els músics valencians en altres àmbits.

VERSIÓ WEB

El Catàleg de la música valenciana es difondrà en festivals, fires i trobades musicals de tot tipus, per a reforçar i ampliar el coneixement del treball dels músics valencians.

En la web els músics han d'omplir un breu formulari en el qual, entre una altra informació, hauran d'incloure les seues dades, la categoria musical en la qual s'emmarca la seua música, els enllaços als seus perfils de xarxes socials, fer una breu descripció dels projectes que duran a terme, informar sobre els seus membres i aportar una fotografia i un enllaç de vídeo, perquè la informació presentada siga el més precisa possible.