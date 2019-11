Un educador d'un centre d'acolliment de València acusat d'abusos ho nega i diu que només va fer massatges a la menor

L'home ha sigut jutjat aquest dijous en l'Audiència de València per un delicte continuat d'abusos sexuals a menors pel qual la Fiscalia li demana cinc anys de presó i una indemnització per a la víctima de 6.000 euros, més els interessos legals. Per la seua banda, la defensa demana l'absolució en al·legar que no va haver-hi delicte.

Es tracta de la quarta vegada que s'intenta celebrar aquesta vista, ja que s'ha hagut de suspendre fins a en tres ocasions anteriors davant l'absència de la víctima. En aquesta ocasió, en la qual sí s'ha celebrat el juí, la interna -i víctima- ha estat emmanillada fins que ha prestat declaració. La presidenta del tribunal, el primer que ha fet en arrancar la jornada, ha sigut disculpar-se amb ella i recordar-li que no estava allí per a exigir-li cap tipus de responsabilitat.

Els fets jutjats es remunten a dates no concretes entre finals del 2016 i gener del 2017, quan l'acusat era l'encarregat del torn de nit en el centre de menors. Ha explicat que portava 10 anys treballant en la instal·lació i que tenia una bona relació amb la víctima.

Durant la vista, en la qual s'ha mostrat afectat, ha assenyalat que la menor, en ocasions, era castigada a anar-se'n a dormir a una habitació individual del centre per mal comportament i ell la supervisava. Ha negat que li fera cap tipus de tocament ni que abusara d'ella i l'única cosa que ha reconegut és que li feia alguns massatges en el cuiro cabellut per a calmar-la i perquè ella li'l demanava. Segons ha comentat sobre aquest tema, la interna li afirmava que això era una cosa que li feia son pare i li ajudava a calmar-se.

"No era una pràctica habitual -ha asseverat-, però alguna vegada, per a intentar calmar-li i perquè no despertara la resta de xiquetes, li vaig fer algun massatge". Així mateix, ha dit que, a vegades, "també li feia una til·la o li deixava les llums enceses perquè descansara".

L'acusat ha indicat que un dia es va presentar en el centre el nóvio de la víctima i uns amics i li van recriminar el seu comportament, però ell els va emplaçar a reunir-se i a parlar més tard "amb calma" perquè "el que estaven dient era molt greu" i podia ser que la víctima "tinguera un problema i diguera coses que no eren", ha reproduït.

Sobre aquest tema, ha intentat justificar que "els xiquets, quan s'enfaden, ens tiren la culpa de tot. Diuen que els espentem, els tirem...", i ha insistit en aquesta idea en el seu al·legat final: "Ho estic passant fatal perquè encara que estem al peu del canó amb aquests xiquets, estic segur que la víctima i altres xiquets es creuen el que diuen. He estat treballant en açò perquè crec que cal protegir els menors i espere poder seguir fent-ho", ha asseverat.

L'acusat ha incidit que la víctima "solia mentir" i ha afirmat que era una miqueta "conflictiva" i també va agredir un altre educador del centre. "Ella fantasiejava molt", ha asseverat.

EN ESTAT DE XOC

La menor, per la seua banda, ha ratificat la "bona" relació que sempre ha mantingut amb l'acusat, a qui "li contava moltes coses" sobre la seua vida i li demanava consells. Ha indicat que a voltes li castigaven a dormir en l'habitació individual i que va estar allí un any o dos. L'acusat, ha asseverat, anava a les nits i abusava d'ella. I es feia la dormida perquè es quedava en estat de xoc, ha manifestat.

També ha comentat que l'educador li feia massatges després de demanar-li-ho ella perquè es portaven bé. "Per a mi era una bona persona i no m'imaginava que anava a fer una cosa així en la vida", ha asseverat. "Va ocórrer més d'una vegada, unes deu vegades", ha dit, i ha assenyalat que al principi no volia explicar-ho perquè no pensava que li foren a creure i per por.

Qui va donar la veu d'alarma finalment sobre el presumpte abús va ser una treballadora social que coneix a la víctima des dels 7 anys i que s'encarregava de donar-li els diners que li indicava son pare, que estava a la presó. Ha explicat que en una de les visites en les quals la menor va acudir al centre de dia juntament amb la seua parella i els pares d'aquest, li van comentar els abusos.

Ha afirmat que la menor inicialment no volia denunciar perquè deia que no li anaven a creure i ha assenyalat que aquesta no concretava fets ni donava detalls del succeït. Així, entén que amb la versió que estava oferint "tenia un benefici, que era poder estar escapolida i sense estar en el centre", ha asseverat. No obstant açò, va donar part de l'ocorregut al centre de menors.

La directora de la instal·lació, qui ha descrit els consums de drogues i les fugides de la víctima, ha explicat que després de rebre l'alerta de la treballadora social, va informar a la conselleria però no li va preguntar per açò a la menor.

DOS INFORMES I UN ATESTAT

En la causa figuren dos informes sobre la menor. Un d'ells, el d'un pèrit de l'Institut de Medicina Legal (IML) que assenyala que els fets narrats per la interna són creïbles i plausibles. Ha explicat que es tracta d'una xica "institucionalitzada" per vindre d'una família desestructurada i mostrar desconfiança, inseguretat, tindre un caràcter fort i una personalitat sense acabar de formar-se.

D'altra banda, existeix un altre informe d'una psicòloga de la secció de Menors de la Direcció d'Igualtat a la qual li van demanar que avaluara els abusos. No obstant açò, a la menor li van dir que anava a una entrevista per a explicar els seus motius pels quals volia deixar el centre. La professional ha indicat que durant els 45 minuts que van estar parlant, i malgrat preguntar-li pels problemes que patia, en cap moment li va comentar res d'abusos. "No va esmentar cap incidència d'abusos", ha manifestat.

I el procediment també compta amb un atestat policial que, malgrat haver sigut ratificat pels policies que ho van elaborar, aquests han donat una altra versió sobre l'ocorregut. En la vista han indicat que la víctima dels abusos era una amiga de la denunciant i que va ser a ella a la qui van atendre.