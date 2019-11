10N.- Puig insta "tots els causants del bloqueig" polític a fer "acte de contrició" perquè hi haja Govern

Per a Puig, "és fonamental que hi haja Govern" i que "ningú bloquege" i espera que "de veres tots els responsables polítics a partir del pròxim diumenge decidisquen actuar en funció del que ha dit l'electorat".

Segons el líder dels socialistes valencians, "l'electorat ja va dir qui havia de governar fa uns mesos, ara el que necessitem és que es plasme eixa realitat". I respecte a la política d'aliances, s'ha remès a les paraules del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, qui, segons ha recordat, "va dir que no va a haver-hi un Govern de gran coalició.

Puig ha realitzat aquestes declaracions abans de participar en el diàleg 'Green New Deal, Creixement Sostenible Inclusiu' -juntament amb la comissionada d'Assumptes Europeus de la Generalitat, Carolina Punset, el candidat del PSPV-PSOE al Senat, Javier de Lucas-, en ser preguntat pel discurs del candidat d'Unides Podem a la presidència del Govern, Pablo Iglesias, que aquest dimecres convidava a replicar l'exemple del govern del Botànic a la Comunitat Valenciana per a Espanya.

Sobre aquest tema, el líder dels socialistes valencians ha recordat que Sánchez ja "va dir que no va a haver-hi un Govern de gran coalició, que hi ha una voluntat que el partit socialista siga àmpliament majoritari per a generar els suficients consensos en aquesta societat".

Puig aposta perquè "se supera la política de trinxeres i comencem a treballar pensant en l'interés general que és el que estem fent ací a la Comunitat Valenciana", ha subratllat.

El secretari general del PSPV afronta aquestes últimes hores de campanya "des de la raó, des del diàleg i l'emoció del que es mereixen els ciutadans d'aquest país, que és que hi haja un govern, un govern progressista, obert, que governe per a tots i per a totes, sense sectarismes i sense fanatisme, això és el que és fonamental", ha sentenciat.