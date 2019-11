Mila Ximénez quiere demandar a su compañero Hugo Castejón por "acoso y maltrato" dentro de 'Gran Hermano VIP'

La periodista y colaboradora televisiva Mila Ximénez está concursando en Gran Hermano VIP, donde está pasando algunos de los peores días de su vida, no sólo por el encierro y su pronunciado sentido del ridículo, sino por la presencia de su compañero Hugo Castejón, con el que constantemente tiene enfrentamientos.

Quién provoca esos encontronazos es algo que va en opiniones, pero Ximénez lo tiene claro: Hugo la busca con el fin de sacarla de quicio.

"Es agotador, le voy a dar de hostias cuando llegue al plató...", decía la concursante pensando en después del concurso y pedía a los seguidores de su amiga y compañera Belén Esteban que la ayude. "A ver belenistas y amigos, al muñeco diabólico [como llama a Hugo Castejón] sacádmelo de aquí porque me voy a volver loca, os lo digo de verdad", decía dentro de la casa de Guadalix.

"¿No dice que me dedico a cargarme vidas? Pues se va a enterar", amenazaba, y aseguraba que va a exigir no cruzarse con él en Telecinco, cosa que pedirá "por contrato".

"Intentaré no verle nunca y probablemente le ponga una demanda por acoso y maltrato psicológico aunque no llegue a ningún sitio", avanzaba la colaboradora, que pasa buena parte del concurso llorando, quejándose de la vida en Gran Hermano o derrumbada. "No puedo más", ha sido su letanía durante buena parte del concurso.