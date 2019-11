El PSPV proposa eliminar llicències per a grans inversions del Consell a València i alliberar sòl escolar

20M EP

El PSPV-PSOE proposarà eliminar les llicències d'obres per a grans inversions que la Generalitat projecte en la ciutat de València i possibilitar que s'allibere sòl escolar en desús per a dur a terme altres projectes d'iniciativa pública en el cas que no siga necessària la construcció de col·legis. L'objectiu és agilitzar projectes i donar "oxigen" a l'administració per a abordar-los.