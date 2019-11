10N.- Un total de 1.197.687 electores de Málaga están llamados a participar este domingo en las elecciones

En estos comicios concurren en la provincia de Málaga 13 candidaturas para el Congreso y once para el Senado. En las últimas generales (28 de abril de 2019) se presentaron once y diez listas, respectivamente. Los votantes malagueños eligen a once diputados nacionales y a cuatro senadores.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, quien ha dado a conocer el dispositivo especial de organización y seguridad para la jornada electoral acompañada por el secretario general de la Subdelegación, Juan Pedro Carnero.

La seguridad estará cubierta el próximo 10N por un total de 3.447 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). De ellos, 1.707 son agentes del Cuerpo Nacional de Policía, 1.506 de la Guardia Civil y 234 de las policías locales de la provincia.

Los efectivos de este operativo para la jornada electoral, que culmina el plan de seguridad que se ha desarrollado durante toda la campaña, estarán distribuidos en los 615 colegios electorales de la provincia.

Un total de 34.811 electores han solicitado el voto por correo en la provincia, lo que representa un descenso del once por ciento respecto a las peticiones cursadas en los últimos comicios generales (39.345). De ese total, 28.578 corresponden a empadronados en la provincia de Málaga residentes en España (CER); 5.803 a personas que viven en el extranjero (CERA); y 430 son de malagueños que se encuentran temporalmente en el extranjero (ERTA).

Además, 16 personas ciegas han solicitado ejercer su derecho al voto mediante el sistema Braille, por lo que se les ha remitido el 'kit' necesario. Hay un miembro de una mesa electoral con discapacidad auditiva, vocal titular, que ha solicitado el servicio de interpretación de lengua de signos que también ha sido facilitado.

El presupuesto electoral en la provincia para esta cita con las urnas asciende a 1.178.039 euros, ha explicado la subdelegada, quien ha mostrado su confianza en que la jornada electoral discurra sin incidencias y ha destacado la gran presencia de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Todo está preparado para que el día electoral se desarrolle con normalidad", ha subrayado, agradeciendo la colaboración de los 4.986 malagueños que han sido elegidos para formar parte de las mesas electorales, porque "sin su ayuda las votaciones no serían posibles".

RESULTADOS

Tanto los avances de participación de la jornada electoral como los resultados provisionales de los comicios se podrán consultar a través de un enlace habilitado en la página web del Ministerio del Interior (