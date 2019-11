Aprobada una moción para culminar "en el plazo más corto posible" la urbanización del Parque Juan Gispert en Fardachón

En defensa de la moción -inicialmente planteada por el PP y que ha sido finalmente consensuada en un texto entre todos los Grupos-, ha intervenido María Teresa Muro, representante de la Asociación de Vecinos de La Cava-Fardachón, quien ha recordado que "diez años han transcurrido desde que, en 2009, PSOE y PR+ inauguraron parte del parque".

A ello ha sumado que, en 2012, "fue el año en el que debía haberse resuelto el convenio con la Junta de Compensación", por lo que ha resaltado que "siete años han pasado en los que los vecinos hemos venido poniendo en conocimiento de los concejales la situación".

"Son 20.000 metros cuadrados en desnivel, que, cuando caen lluvias copiosas, se convierten en un barrizal y los vecinos tenemos el agua hasta los tobillos. Recordamos el incidente de 2018, con peligro para cuatro ciudadanos. Y no es algo asilado, las situaciones de inundación se repiten, por ejemplo, el pasado 8 de julio. No es un capricho, sino una urgente necesidad", ha dicho la portavoz vecinal.

Ha apuntado los últimos trámites seguidos, ya este año, con la posibilidad de la ejecución subsidiaria y la aprobación de créditos, si bien ha señalado que, con el cambio de Gobierno local en junio, se ha hablado de un cambio en la fórmula jurídica, que pasaría por la resolución del convenio con la Junta de Compensación, "algo con lo que se puede tardar tres meses más".

"El plazo, tras siete años, no nos preocupa, pero sí la solución planteada, porqué ahora no es conveniente ejecución subsidiaria. Necesitamos los vecinos resolver estas dudas, porque se aboca a un tema judicial que se puede prolongar en el tiempo, o que informen si no es así. Les pedimos que aporten la solución más eficaz en tiempo y forma para no tener que lamentar ningún problema más", ha finalizado.

Por parte del PP, el concejal Angel Sáinz Yangüela ha recordado la gestión 'popular' en este proyecto, cuando "tras varios intentos infructuosos de actuación, tras el incidente de 2018 todo cambió y se habló de ejecución subsidiaria, aprobada el 20 de febrero".

"Solo quedaba financiar la obra, aprobado en el pleno de mayo, y licitarla, que es lo que sigue quedando. El objetivo es urbanizar cuanto antes el Parque Juan Gispert, con un proyecto "ya hecho", con más de 100 arboles, bancos, masa vegetal para disminuir el ruido, y ha dicho que "no pasa nada si hay que volver a revisarlo", pero ha pedido "una fecha más o menos certera de poder disfrutar del Parque".

El regionalista Rubén Antoñanzas ha destacado la "voluntad real de hacerlo" y, si bien ha reconocido "alguna discrepancia sobre el modelo para llevarlo a cabo", ha valorado que "después de tantos años, es motivo de satisfacción llegar a un acuerdo". "Se lo debemos como ciudad a un barrio que ha triplicado su población, y tener 20.000 metros cuadrados no acondicionados es un compromiso en el que hay que trabajar", ha afirmado.

Por parte de Unidas Podemos, el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga ha explicado su "satisfacción" por el acuerdo al respecto, aunque ha apuntado que "el proyecto estaba desfasado, y se le ha dado otro aire, con más arbolado y menos césped, y aún habrá que darle otra vuelta, pero hay acuerdo y que tengan confianza en que se va a hacer lo antes posible".

Desde Ciudadanos, la concejal Rocío Fernández ha incidido en que "parece que la ejecución subsidiaria no es el modelo más oportuno, mientras, tenemos barrio incompleto y con peligros para vecinos", y aunque ha recordado que, en una moción 'naranja' "concretábamos algo más, como el objetivo es el mismo", ha dado su voto a favor.

Por último, el concejal de Desarrollo Urbano Jaime Caballero ha lamentado "tener que dar explicaciones de porqué en cuatro meses no hemos conseguido resolver lo que el pp no resolvió en ocho años" y ha dicho que el proyecto llevaba una tramitación que "quedó atascada por deficiencias".

En este sentido, ha recordado que "desde 2012, cuando se formaliza convenio con Junta de Compensación, el PP hizo muy poco, el convenio daba un plazo de dos meses a la Junta de Compensación para abonar cantidades debidas y ejecutar el parque", aunque "no fue hasta 2018 cuando, tras los problemas, el PP decidió volver a tomarlo, con ejecución subsidiaria reconociendo que Gobierno no tiene derechos plenos sobre la zona".

Ha apuntado el concejal de Desarrollo Urbano que "no está claro que las inundaciones del año pasado no se hubieran producido con parque urbanizado, podrá aliviar situación, pero no resolver los problemas del todo".

"El proceso administrativo no es el más adecuado, y lo que había que hacer era desatascar la situación. Lo primero, es obtener el terreno para que el parque sea público y así poder aplicar el suplemento de crédito aprobado en mayo pasado. Vamos a ir dando los pasos técnicos y jurídicos necesarios para tener los terrenos y poder llevar adelante el parque cuando antes", ha concluido Jaime Caballero.