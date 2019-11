Cs asegura que quiere ser la "garantía de que se deje de asfixiar económicamente al sector de los autónomos"

Mesquida se ha reunido este jueves con representantes de la Pequeña y Mediana Empresa de las Pitiusas. Así, ha explicado que los autónomos son un sector "fundamental", un "pulmón económico" para el desarrollo del país. Por ello, entre sus propuestas, ha planteado que no se paguen cuotas en los dos años siguientes a tener un hijo y que haya una tarifa plana de dos años para nuevos autónomos y no se tenga que ingresar el IVA de facturas no cobradas.

La formación ha pedido que sea la Agencia Tributaria la que reclame el IVA impagado al deudor. Además, ha explicado que, entre otras medidas, lucharán para que, si un autónomo pasa por dificultades, pueda cobrar el paro en las mismas condiciones que un asalariado.

"Son medidas revolucionarias, absolutamente necesarias para garantizar que un sector tan importante siga hacia adelante y no sea asfixiado a impuestos y su situación se convierta en un infierno fiscal", ha concluido.