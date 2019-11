Urkijo dice que "el auténtico voto útil para formar un gobierno progresista" es a Más País

La candidatura ha recibido este jueves el respaldo de la exdirectora de la Oficina de Atención a Víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco Maixabel Lasa, con la que Txema Urkijo coincidió en el Ejecutivo durante su etapa en la Dirección de Derechos Humanos y en la de Víctimas.

En un encuentro que han mantenido en Bilbao, Lasa ha lamentado que, al ser guipuzcoana, no pueda votar este domingo a la candidatura que encabeza Urkijo teniendo en cuenta su capacidad "de llegar a acuerdos, de dialogar, de hablar con diferentes" que, "a día de hoy, es lo que falta entre los políticos".

De este modo, ha señalado que nos enfrentamos a una repetición de las elecciones generales porque "no ha habido capacidad de llegar a un acuerdo para conformar un gobierno progresista".

Urkijo ha agradecido el apoyo de Maixabel Lasa que, según ha recordado, se suma al respaldo que la candidatura ya ha recibido de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena o el exconcejal del PSN José Luis Uriz, "tres personas que se caracterizan por una voluntad y capacidad de entendimiento notable que constituye la auténtica seña de identidad de Más País".

El candidato por Bizkaia ha lamentado que "vivimos en una situación de política de emponzoñamiento, de estancamiento, de ausencia de horizonte de encuentro entre los partidos políticos" en la que se hacen necesarias "actitudes diferentes" que permitan la consecución "cuanto antes, con urgencia, de un gobierno progresista que pueda acometer los problemas que tiene planteados esta sociedad".

Entre ellos, ha citado los dos "lamentables" episodios de agresiones sexuales que se han registrado en estos últimos días en Bilbao y Barakaldo, que "requieren la inmediata adopción de medidas de impulsar todos los acuerdos que ya están adoptados y que están faltos de recursos para que sean dotados para continuar el trabajo imprescindible en esta materia".

De este modo, ha remarcado que Más País representa "la auténtica opción clara por un gobierno progresista". En este sentido, ha señalado que PSOE y Unidas Podemos "están reiterando las posiciones mantenidas antes de la convocatoria electoral y sabemos a qué conducen esas posiciones".

Por el contrario, ha destacado, Más País "invierte el orden de prioridades y, en lugar de priorizar quién gestiona, priorizamos el acuerdo programático". "Y es en esa inversión de prioridades donde realmente demostramos la posibilidad de apostar con nitidez por un gobierno progresista", ha manifestado.

Por ello, Urkijo ha criticado a quienes "apelan al voto útil" en Bizkaia "amparándose en los resultados que predicen algunas encuestas". Según ha advertido, "si útil es lo que sirve para algo", hay que plantearse "para qué sirven los votos de Unidas Podemos y el PSOE".

"La respuesta es que van a tener un escaño pero ese escaño es inútil porque no va a servir para conformar un gobierno progresista", ha advertido.

En este sentido, ha insistido en que "el auténtico voto útil para conformar un gobierno progresista es el de Más País, que se compromete desde ahora a priorizar ese objetivo por encima de los intereses particulares". Urkijo ha confiado en que logrará finalmente el escaño por Bizkaia y será "un diputado útil para conformar un gobierno progresista".

EXTENDER EL ACUERDO

Asimismo, ha considerado que, si tras los comicios "no suman" las fuerzas de izquierda, "habrá que intentar extender el acuerdo a cualquier otra fuerza que esté de acuerdo en un planteamiento programático de mínimos, por lo menos, que necesita este país".

En este sentido, ha indicado que es "urgente" la conformación de un gobierno y "no podemos conformarnos con esta situación y no podemos aceptarla". "Lo importante es que no se conforme un gobierno de derechas, que no sean las tres derechas las que sumen. A partir de ahí, tenemos que ser capaces los demás de conformar un gobierno que afronte ya los problemas que tenemos", ha concluido.