'La Paca' acepta tres años de cárcel y una multa de 12 millones de euros por blanquear dinero del negocio de la droga

'La Paca' ha reconocido este delito en un juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. En caso de impago de la multa de 12 millones, irá a la cárcel durante tres meses.

En la vista, otros diez acusados -colaboradores de la trama para blanquear el dinero del narcotráfico- también han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que han aceptado condenas de un año y nueve meses de cárcel, cada uno, como cooperadores necesarios del delito de blanqueo. También se les imponen multas de entre 200.000 y 320.000 euros.

En total, las condenas aceptadas suman 20 años y medio de cárcel. Varios de los condenados, incluyendo a la matriarca, son reincidentes. Todos se han beneficiado de la atenuante de dilaciones indebidas.

Asimismo, tres acusados han sido absueltos al retirarse la acusación contra ellos, y uno ha quedado pendiente de ser evaluado por el médico forense. Finalmente, otros tres procesados que aparecían en el escrito de acusación han fallecido -entre ellos, un hijo de 'La Paca'-, por lo que se ha extinguido la responsabilidad criminal.

De este modo, el grupo ha reconocido haber desarrollado diferentes actuaciones para ocultar los extraordinarios ingresos procedentes del negocio de la droga. Para ello la matriarca adquirió inmuebles, joyas, vehículos y otros bienes, a nombre y a través de terceras personas. Entre otros bienes, compró fincas y viviendas, una discoteca y una nave en el Polígono Son Castelló, una cafetería, vehículos de gama alta y joyas.

MÁS DE 4 MILLONES DE EUROS ENTERRADOS

Además, 'La Paca' creó zulos y agujeros en viviendas y zonas controladas por su clan y enterró parte de los beneficios. En un registro practicado en septiembre de 2009 en Son Banya, los investigadores encontraron bajo una gruesa capa de hormigón -sobre la que estaban estacionados unos vehículos- cinco cajas de plástico, cada una forrada con cinta adhesiva.

Para llegar hasta ellas fue necesario utilizar maquinaria pesada. En las cajas se encontró una gran cantidad de billetes en diferentes cuantías, en dólares y euros, parte de ellos en mal estado. La cuantía total superaba los 4 millones de euros.

En cuanto a las joyas, la Policía hizo una exposición pública de joyas intervenidas y varias de ellas fueron reconocidas por personas que habían sufrido robos en sus casas.

NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO

El acuerdo ha permitido rebajar sustancialmente las penas que se solicitaban. La Fiscalía pedía inicialmente para 'La Paca' -en un escrito de casi 100 páginas- once años de prisión y más de 3,5 millones de euros de multa. Los colaboradores más cercanos de 'La Paca' se enfrentaban a cuatro años y siete meses de cárcel, y el resto de acusados a tres años y cinco meses.

El juicio estaba señalado para las 11.00 horas pero los abogados y la Fiscalía han pasado largo rato, desde antes de esa hora, negociando para cerrar los últimos flecos del acuerdo, que finalmente se ha materializado en una vista que ha arrancado hacia las 13.00 horas y ha durado más de 40 minutos.

UN ACUSADO SERÁ EVALUADO POR EL FORENSE

Un acusado de avanzada edad, en el momento de prestar conformidad, ha dicho que no sabía por qué estaba allí ni que se le acusara de ningún delito. Visiblemente confuso, repetía que no había estado nunca en la cárcel y otras consideraciones sin relación con la causa.

La Fiscalía y su defensa, ante los indicios de que no era consciente de la situación y no estaba en condiciones de prestar conformidad, han solicitado que sea evaluado por el médico forense. Para todos los demás, el Tribunal ha dictado sentencia firme 'in voce'.