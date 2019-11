Elevan a 21 años de cárcel la petición de pena para el acusado de agredir sexualmente y maltratar a su pareja

20M EP

La Fiscalía y la acusación particular han elevado este jueves de 12 a 21 años las penas solicitadas para el vecino de Gijón, R. D.A. acusado de maltratar y abusar de la madre de su hija durante meses. Tras escuchar a las partes tanto la Fiscal como la acusación particular atribuyen al procesado un delito de agresión sexual y no de abuso como se recogía inicialmente.