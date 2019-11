Mendia pide el voto para conseguir un gobierno estable que acabe con la esperanza de "nostálgicos del franquismo"

En un acto celebrado en Llodio, junto a la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, ha recordado los resultados de los socialistas en la pasada convocatoria electoral en esta localidad, donde consiguieron "un 44% más de apoyos".

En este sentido, ha afirmado que los vecinos del municipio alavés apostaron por los socialistas y "contribuyeron con fuerza a impedir que en abril el trío de Colón se hiciera con las riendas del país". "Eso es lo que queremos que vuelvan a hacer en esta localidad, en toda Álava y en el conjunto de Euskadi. Con todas las ganas. Con más claridad y contundencia: votar al Partido Socialista", ha reclamado.

Mendia ha advertido de que no se puede dejar "en manos de la suerte que Vox y compañía decidan qué quieren hacer con los derechos laborales, con los servicios públicos, con la igualdad y libertad de las mujeres". "No podemos dejar al azar o al humor de cada cual la estabilidad en las políticas públicas, la transición ecológica, el proyecto de convivencia. No podemos correr ese riesgo", ha insistido.

Al respecto, ha señalado que, tras las elecciones autonómicas, los ciudadanos tienen "mucha más información" porque "sabemos lo que Vox y compañía hacen en Madrid, en Andalucía, en Murcia, en todos los sitios donde ganó el socialismo, pero donde las derechas sumaron más". "Pudieron hacerlo porque muchos progresistas se quedaron en casa. Porque muchos pensaban que el riesgo se había difuminado tras las elecciones generales. Y no. Ellos no pierden oportunidad", ha asegurado.

Mendia ha advertido de que "la bestia de la ultraderecha ha estado hibernando durante varias décadas" esperando una oportunidad que "se la han puesto en bandeja PP y Ciudadanos".

"Le han dado poder, le han permitido que dirijan el rumbo de varias comunidades y su plan es extenderlo por toda España. Su plan es que también nos alcance a Euskadi; su plan es acabar con la diversidad, no con el nacionalismo", ha alertado.

No obstante, ha asegurado que este domingo se puede "dar la vuelta" a esta situación votando al PSOE para conseguir un Gobierno "estable, que ponga rumbo al siglo XXI y acabe con la esperanza de los nostálgicos del franquismo".

La dirigente socialista se ha dirigido a quienes piensan que "el honor y la memoria corresponden a quienes combatieron el franquismo e hicieron posible la democracia" para asegurar que "no estamos condenados a la resignación", sino que "hay un proyecto de progreso y convivencia que quiere liderar Pedro Sánchez".

CAMPAÑA DE "MENTIRAS"

Tras afirmar que esta ha sido "la campaña más corta, pero donde más mentiras se han acumulado", ha recordado que en un acto celebrado en Vitoria, Pedro Sánchez "aclaró que no va a propiciar ningún acuerdo de gobierno que se sustente en banalizar la violencia de género, la igualdad o la historia democrática, en todo aquello que están haciendo las derechas".

"Todos los demás han decidido que la verdad no les estropease un titular, y se han dedicado a hacer titulares sin verdad. Somos los únicos que no hemos mentido, ni nos hemos entretenido en las especulaciones. Estamos diciendo lo que vamos a hacer", ha asegurado.

Idoia Mendia ha advertido de que, "o los diputados que salgan el domingo eligen a Pedro Sánchez, o España y Euskadi quedan en manos de Casado, Rivera y Abascal".

"Lo que puede garantizar el partido socialista, sin el más mínimo margen para la duda, es que cada papeleta con el puño y la rosa va a servir para hacer presidente a Pedro Sánchez", ha indicado antes de asegurar que el PSOE es "el único partido que puede ofrecer certezas".