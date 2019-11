Aprobados los impuestos y tasas de Logroño para 2020, con críticas de la oposición por "atraco fiscal" y no negociación

El debate se ha desarrollado en el marco del pleno ordinario municipal del mes de noviembre, que se está llevando a cabo a lo largo de esta mañana. En defensa de las nuevas Ordenanzas, la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, ha argumentado que se trata de una subida de impuestos y tasas "moderada y progresiva".

Ha subrayado, además, que el objetivo es "mejorar los servicios y modernizar la administración municipal, además de reducir la deuda, hay que hacer frente a cuatro millones de euros impagados, y el periodo medio de pago a los proveedores". "No es normal que haya colas en el Ayuntamiento para renovar el bonobús o que para cualquier trámite, haya que esperar a que una funcionaria apunte las cosas a mano. Es necesario poner en marcha la administración electronica", ha dicho.

En este sentido, ha reseñado que se trata de "una actualización moderada y progresiva de los impuestos para hacer frente a estas modernizaciones y a los proyectos que se va a incluir en los presupuestos".

Como medidas, Campos ha detallado se incluye el IBI, con un incremento en el tipo hasta el 0,60%, frente al 0,57% actual, para los bienes inmuebles urbanos, "es un impuesto directo y progresivo, pagará más el que más tiene, además de que hay 32 ciudades con este impuesto más alto", a lo que ha sumado, incluso, que "hay más bonificaciones para quien más lo necesita".

Ha repasado además la concejala de Economía y Hacienda las actualizaciones y bonificaciones en otros impuestos, además de en las tasas y precios públicos, en este último caso, de un 2% en general. "Esta actualización nos dará capacidad para modernizar este Ayuntamiento y para poner en marcha la ciudad", ha finalizado.

En cuanto a los Grupos, por parte de los regionalistas, su portavos Rubén Antoñanzas ha afirmado que "va a haber un control del gasto, más ahorro y una buena gestión por parte de este equipo de Gobierno", para lo que ha defendido que "hay un incremento de ingresos absolutamente necesario, porque hemos venido para hacer y no para prometer como el Gobierno anterior".

"Hay que disponer de liquidez para poder hacer inversiones, después de años con presupuestos que, en el papel, lo soportan todo, pero con los que luego no se ha hecho nada. A esto hay que añadir la apuesta por la empresa riojana, apostando por generar riqueza y empleo en la ciudad", ha apuntado.

Desde Ciudadanos, su portavoz Julián San Martín ha calificado las nuevas Ordenanzas de "mandamientos impositivos, han realizado una mera modificación puntual con subidas de los tipos impositivos, pero el diálogo sube un 0%".

Ha incidido en que "suben el IBI, vehículos, en torno a un 5%" y ha dicho que "esto es la famosa subida de impuestos a los ricos, que propugnan Podemos y el PSOE: subir IBI e vehículos a todo el mundo, están metiendo la mano en el bolsillo a todo el mundo".

Y a ello ha añadido que "suben también los precios públicos, que sí es verdad que deben cubrir el precio del servicio, pero existe una salvedad referida a los temas de interés social, pero como no han negociado, no se ha podido hacer nada", por lo que ha justificado el "no rotundo por parte de Cs".

Por parte del Partido Popular, su concejal Mar San Martín ha afeado a Esmeralda Campos que "debuta con un atraco fiscal, además de que han hurtado la transparencia obligada, cuando se les olvidó mencionar su aprobación en Junta de Gobierno cerrando el expediente antes de que acabara el plazo para enmiendas y sin haberlas mirado, y, encima, hurtan el debate en este tema en el pleno con menos turnos".

Ha asegurado que "es falso sea la subida sea moderada y progresiva, al contrario, es brutal e insensible, porque sube impuestos al 100% de los vecinos, sin saber para qué y además teniendo dinero".

"No lo vamos a avalar, suben el IBI tres puntos, suben más del doble del IPC en vehículos, y suben las tasas, para actualizar, cuando no se ha actualizado el poder adquisitivo de los logroñeses. No vamos a ser complices de este atraco", ha concluido.

En estos términos ha insistido, ya en el turno de portavoces, el también 'popular' Conrado Escobar, quien ha calificado el incremento en los impuestos y tasas municipales como "injusto, innecesario, inoportuno, en el peor momento en España y en la ciudad, cuando se perciben síntomas de paralización econmómica, y mientras seguimos sin saber para qué, porque no es para ser más iguales, para modernizar no hace falta subir impuestos".

"Nos hace pensar que no va a ser la única subida, esta se ha perpetrado con alevosía, hurtando el debate, no figuran en el expediente las propuestas de la oposición, lo que va a quedar al final es que, a 1 de enero, el IBI sube un punto a todos los logroñeses, el impuesto para vehículos sube un 15%, lo que supone que a una familia media le va a costara hasta 35 euros más costoso vivir en Logroño", ha subrayado.

"Esto es no tener rumbo, es ir a salto de mata y en el peor momento. Son medidas claramente confiscatorias, y frente a esto, el PP propone lo que aconseja el sentido común en este momento, que es reducir la fiscalidad para ayudar a nuestras familias y a nuestra actividad económica", ha concluido Escobar, que ha echado de menos un "pacto real" que hubiera podido dar lugar a "un modelo fiscal diferente".

Para finalizar el debate, el alcalde de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza ha argumentado que "la presión fiscal de Logroño es muy moderada y esta subida es también moderada, para hacer cosas que en estos ocho años últimos no se han hecho, no se ha hecho la administracion electronica, no hay suficiencia financiera para hacer obras anunciadas a bombo y platillo".

Por eso, ha señalado que "subir IBI del 0,57 al 0,60 nos parece progresio y justo, paga más quien más tiene, lo mismo que con los vehículos, y es al final subida moderada respecto a ciudades de nuestro entorno".

"Logroño tiene que ser ciudad de primera, y para eso, necesita ingresos para poder abordar los retos que necesita. En este momento, es subida moderada que ataca el tener, no el hacer, y se aumentan las bonificaciones. Es lo que debemos hacer para tener un presupuesto que aumente ingresos y siga ajustando los gastos y siendo riguroso en lo que se hace el gasto", ha finalizado Pablo Hermoso de Mendoza.