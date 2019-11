Ya no se sabe si es tanto porque él quiera o porque su base de fans quieren que así sea, pero lo cierto es que a Luis Cepeda, desde que Aitana Ocaña rompiera con él, no dejan de salirle novias. La última: su excompañera de edición en Operación Triunfo, Nerea Rodríguez.

Y es que los y las cepedistas están continuamente buscando cualquier resquicio para endosarle al cantante algún nuevo amor, algunos incluso con la idea de que le inspire para su siguiente disco.

Pero lo cierto es que el gallego sigue su vida, cada vez más ajeno de las redes sociales, donde causó alguna que otra polémica, y centrándose, como no se cansa de repetir a la prensa, que es muy feliz y más feliz si cabe por dedicarse a lo que ha sido siempre su pasión.

Pero esa misteriosa vida privada a veces sale a relucir. Ya ocurrió durante la pasada primavera, cuando se le relacionó con Paula Gureta, una modelo que guarda un enorme parecido físico con Cara Delevigne, pero de cuyo idilio apenas duró lo que duran las habladurías.

No se le conocía, pues, a nadie a su lado... hasta ahora, que ha aparecido por sorpresa en su vida Nerea Rodríguez, puesto que salen en un vídeo de su también compañero en la academia del reality musical dándose un beso que tira más del lado del morreo que el de la amistad pura y dura.

CEPEDA Y NEREA ESTOY CHILLANDO pic.twitter.com/8GKKsyvFUE — sebastián🐫 (@moonsebass) October 29, 2019

Ese apasionado beso, que se dieron en una cena entre colegas es lo que ha despertado los rumores y ha dejado picuetos, ojipláticos y enloquecidos a los fans de ambos, que no han dudado de nombrarlos como la pareja del otoño.

"¡Nerea, dilo! Todo esto era una broma y lo hemos subido sin querer", decía Raoul Vázquez en un nuevo vídeo que sacaban justo después, en el que Cepeda no dejaba de reírse y Nerea se mostraba bastante más inquieta que sus compañeros.

Los seguidores reaccionaron al instante, asegurando que era una reacción típica porque "les han pillado", que "entre broma y broma, uno de los dos se enamora" u otros que directamente lo estaban "flipando" o no se creían que fuese "una broma" porque "primero lo subió uno y luego lo borró".

Madre mía Cepeda triunfando esta noche, primero con Nerea y luego con Raoul😂 pic.twitter.com/ElxepMl0GZ — ELLAAAA DE RAOUL🐥🍋 (@Siempreconraoul) October 29, 2019

"¿Era un juego o no?", se preguntaba un fan. "Fue por un juego, al igual que Raoul y Cepeda también se besaron", decía uno, aunque la inmensa mayoría tiraba por la otra vía: "Estaba muy incómodos y pienso que lo han dicho para salir del paso", "¡Casi me da un paro!" o "Lo que es de broma es que nos intenten vacilar de esta forma. ¿Que no son novios? Ok, pero que ese beso es una broma.... ¡JA!".

No es la primera vez que Luis Cepeda y Nerea Rodríguez se besan ante los móviles de sus compañeros, pues a finales de junio, en una fiesta que organizó el presentador Roberto Leal, se dieron una pequeña muestra de cariño que ya puso a sus seguidores sobre la pista de más pistas, valga la redundancia.

El cantante gallego se encuentra de gira con Ana Guerra, aunque hicieron un alto en el camino para poder recoger un galardón en la categoría de Solista Masculino con Mejor Proyección en los Premios Favoritos 2019.

madre mia el glow up de nerea y cepeda me infsrto pic.twitter.com/3zVJ9sxB3u — lusssio; (@luciaHstings) October 29, 2019

"Gracias por todo su apoyo. Es un honor que, llevando tan poco tiempo en la música e intentando labrarnos un futuro, nos den estas oportunidades y estos reconocimientos", aseguró, a la vez que, como los premios eran en Sevilla, dijo que "la sangre andaluza" también la lleva dentro.

Cuando atendió a los medios, obviamente, la pregunta sobre sus posibles amores, Paula o, sobre todo, Nerea, estuvo presente y, aunque se le ha criticado un poco por los modos en los que trató a la periodista que le hacía las preguntas, lo cierto es que tampoco negó la mayor, lo que ha dado alas los fans para seguir fantaseando con Nerpeda.

"De verdad... Creo que te has quedado un poco en el año pasado. Son cosas privadas mías, pero creo que estás un poco obsoleta", le subrayó a la reportera..