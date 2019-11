10N.- Baldoví: "Garantirem un govern d'esquerres que blinde que les pensions no estiguen sota el llindar de pobresa"

20M EP

El candidat de Més Compromís-Més País al Congrés per València, Joan Baldoví, ha explicat durant un míting a Sueca que garantir les pensions perquè no estiguen per sota del llindar de la pobresa serà "una de les prioritats per a la formació d'un nou govern". "Garantirem un govern d'esquerres que blinde que les pensions no estiguen sota el llindar de pobresa", ha dit.