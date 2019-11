Urralburu (Más País-Equo): "Hay que votar distinto para que sucedan cosas diferentes"

Mientras, "la derecha rearmándose y Vox desatado, generando cada día que pasa más odio e intolerancia", declara, "por eso, pensamos que es necesario ir a las urnas con una opción distinta, Más País, el partido de Íñigo Errejón".

Óscar Urralburu ha explicado que cada uno, en su ámbito, en su vida cotidiana, cuando quiere que pasen cosas distintas, cambia la forma de intentarlo. Y esto es lo que desde Más País-Equo queremos transmitir, que "aquí estamos para actuar de manera diferente, para garantizar que personajes como Abascal dejen de extender el odio sin que nadie les pare los pies".

Para conseguir desde Madrid políticas "que nos hagan salir del bucle de los 24 años del Partido Popular; para defender una educación y una sanidad dignas, públicas y gratuitas, y sobre todo, para que la Región deje de ser ese rincón olvidado que sólo sale en las noticias cuando hay desgracias", añade.

Urralburu ha insistido en que "nadie puede dudar de mi voluntad y mi trabajo. Eso es con lo que me presento, con la experiencia y todo lo aprendido estos años en la Asamblea para seguir dando la cara por los intereses de la mayoría de personas de esta Región".

Por su parte, María Giménez, la candidata número dos de Más País-Equo, ha añadido que "escuchamos a Pedro Sánchez venir con medidas para el Mar Menor. Y eso está muy bien, no nos oponemos a ellas, pero consideramos que no nos podemos fiar de quien ha podido actuar y no lo ha hecho. Y con esto me refiero tanto al PSOE como al PP, este último, el gran responsable del atentado medioambiental de la laguna".