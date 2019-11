El Gobierno municipal trabaja "intensamente" por presentar el presupuesto de 2020 al pleno "lo antes posible"

Así se ha apuntado en el pleno municipal ordinario del mes de noviembre que, a lo largo de la mañana de este jueves se está desarrollando en el Consistorio logroñés y en el que, entre los primeros puntos del orden del día, se ha abordado el estado de ejecución del Presupuesto municipal a 30 de septiembre, y varias modificaciones de suplementos de créditos.

Como ha argumentado la concejal del PP, Mar San Martína, "en la ejecución presupuestaria del tercer trimestre, como se constata en los documentos de intervención se refleja situación municipal, pasando porque, en ingresos corrientes, es decir, en impuestos y tasas, se ha recaudado el 90% de lo previsto, lo que indica que los logroñeses pagamos nuestros tributos".

Por eso, ha argumentado que "hay dinero, no vemos porqué hay que subir impuestos cuando hay dinero", al tiempo que ha lamentado que "solo se ahorra en las subvenciones, mientras que, en inversiones, se da un reflejo fiel de la parálisis de la ciudad, con solo ejecutado el 6%".

"Es una lástima que esa paralización de la ciudad sea la decisión del equipo de Gobierno, cuando a 15 de junio tenían 15 millones para ejecutar 19 obras importantes para la ciudad. Han optado por pararlo todo y no les importa que esto perjudique a los ciudadanos", ha criticado Mar San Martín, quien ha señalado que "no tenemos presupuesto de 2019 ni lo vamos a tener en 2020, porque a 1 de enero no va a estar, tendremos un presupesto requeteprorrogado".

En respuesta, Esmeralda Campos ha incidido en que, en los meses que se llevan de la actual Corporación, "sí hemos ahorrado, a costa de proyectos sin sentido", como la Casa de las Letras, "que no la vamos a ejecutar porque tenía importe de gasto elevado y no tenía sentido, y no ha habido quejas, nadie ha pedido que se haga".

"Inversiones sí hacen, igual no las suyas, entre las que había algunas paradas durante años por ustedes. Nos encontramos con un presupuesto prorrogado, y tras primeros análisis, se vio la imposibilidad de finalizar el ejercicio actual porque faltaba en torno a un millón de euros para el pago de nóminas de los funcionarios en diciembre", ha añadido.

Por eso, ha argumentado que "se hizo un borrador de Presupuesto para 2019", pero, durante su tramitación, ha apuntado que "tras hacer una labor de contención de gasto, disminuyó esta necesidad hasta 180.000 euros, con lo que se llegó a la conclusión de que se podía hacer frente con créditos existentes, y por eso, se planteó la necesidad de hacer un esfuerzo técnico de un Presupuesto para un mes".

De ahí, ha señalado la edil de Economía, se apostó "por llevar adelante la tramitación de este suplemento de crédito, con igual tramitación que un presupuesto, unas modificaciones que ascienden a 3,24 millones de euros". "Y mientras, les aseguro que estamos trabajando intensamente para presentar el presupuesto al pleno lo antes posible", ha asegurado.

En el turno de portavoces, por parte de Ciudadanos, Julián San Martín ha recalcado que "al final, con estos suplementos, lo que hacen es su primer presupuesto", mientras que ha criticado que "dejan de hacer inversiones como Vara de Rey, y de otras ni hablan como la Pasarela de Los Lirios, con lo que las inversiones no llegan al 7% de ejecución". "Y aún así, van a subir los impuestos", ha criticado, mientras que ha argumentado que "tenemos un presupuesto por la puerta de atrás".

Por parte del PR+, su portavoz Rubén Antoñanzas, ha estimado que "no tenemos presupuestos 2019 porque el PP no se atrevió a traerlo a este pleno, ahora se va a paliar este tema y se va a conseguir que ayuntamiento cumpla compromisos. Por UP, la edil Amaya Castro se ha limitado a agraceder el trabajo realizado en este tema por la concejala de Economía y por los técnicos municipales.

Desde el Partido Popular, su portavoz Conrado Escobar ha considerado que "esto no deja de ser un presupuesto, y como tal, necesita reflexion política, no se trata de resolver un problema administrativo, esta modificación es el resumen y la muestra de la imposición y la improvisación con la que se están haciendo las cosas".

Ha señalado, por ello, que "ha habido cierto engaño a la Corporación al decir que se trabajaba con intensidad en presupuesto y hoy no sabemos qué hay del presupuesto 2020 mientras aprobamos un parche administrativo".

Escobar ha citado aspectos "estancados", como el Nudo de Vara de Rey o "el retraso en un año que va a suponer ahora la reordenación de Maristas" y ha criticado como "especialmente grave que vayan a atracar fiscalmente a comerciantes, familias y autónomos con una subida de impuestos innecesaria, sin saber para qué pedimos este esfuerzo porque estamos sin presupuesto, sin programa ni modelo de ciudad".

"Hemos pasado de la seguridad a la incertidumbre, del consenso a la imposición y del presupuesto al parche", ha finalizado su intervención el portavoz 'popular'.

Por último, ha cerrado el debate el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, quien ha argumentado que "en estos meses de mandato, nos hemos encontrado con situación que pensábamos mejor: contratos no bien ejecutados, con vacíos clamorosos, herencias paralizadas durante años". Así, ha señalado que "la pretensión de este Gobierno ha sido analizarlos con calma para empezar a encauzar soluciones que el PP no ha dado en ocho años".

De ahí, ha concluido que "la modificación presupuestaria refleja esta situación de dificultad de cerrar un año sin presupuesto, con una parálisis en obras que ha sido moneda común en últimos casi 8 años". Obras, ha añadido, "que se van a abordar, pero tras una reflexión serena de cuáles son necesarias, porque algunas son megalómanas y no responden a necesidades reales".

"Esta reflexión se verá luego reflejada en los presupuestos municipales para 2020, que ya adelanto que responderán a las líneas de la defensa de igualdad, justicia social y desarrollo urbano sostenible", ha concluido el alcalde de Logroño.