Desconvocados los paros promovidos en la empresa de autobuses de las circulares externas y las rutas a Morón

Francisco González, responsable de Transportes de CCOO de Sevilla, ha explicado a Europa Press que la noche de este pasado miércoles, la representación de los 18 empleados de Transtres S.A. y la dirección de la empresa alcanzaban un "principio de acuerdo" para desconvocar los citados paros parciales, toda vez que la plantilla denuncia que desde hace meses sufre "retrasos" en el cobro de las nóminas e "incumplimientos" de aspectos recogidos en el convenio. Tal extremo, según González, ha provocado que la empresa adeude unos 2.000 euros a cada trabajador.

A tal efecto, ha recordado que en enero ya fue convocada una "huelga" por tal extremo pero, finalmente, el paro fue "retirado" al alcanzar ambas partes un acuerdo bajo los auspicios del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Los nuevos paros, según precisa, derivaban del "incumplimiento" de dicho acuerdo, siendo los mismos fijados para este viernes y los días 11 y 15 de noviembre entre las 7,00 y las 10,00 horas y entre las 13,00 y las 17,00 horas.

SERVICIOS MÍNIMOS

Los servicios mínimos, según el documento de los mismos, recogido por Europa Press, alcanzaban el 50 por ciento de las expediciones en el caso de las líneas regulares de autobuses operadas por Transtres para conectar Sevilla y Morón de la Frontera y la capital con Umbrete y Benacazón. En el caso de las líneas M102 A y B, las denominadas circulares externas, que abarcan al hospital San Juan de Dios de Bormujos, el principal recurso sanitario de la comarca del Aljarafe, los servicios mínimos llegaban al cien por ciento de las expediciones al pesar el mencionado centro hospitalario.

No obstante, los citados paros parciales han sido desconvocados, según González, al comprometerse la empresa a abonar las nóminas antes del día 15 de cada mes y "cumplir" con los conceptos del convenio con el correspondiente pago de los mismos. Los paros, según ha concretado, quedan desconvocados "a la espera de comprobar si la empresa cumple lo acordado", por lo que la plantilla no descarta reanudar las movilizaciones si Transtres no materializa sus compromisos.