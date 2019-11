Borrell defiende las palabras de Sánchez: "La Fiscalía no es independiente, tiene autonomía funcional"

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha asegurado este jueves que las declaraciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, sobre la actuación de la Fiscalía en el caso de Carles Puigdemont no dan lugar a malentendidos. "La Fiscalía no es independiente, tiene autonomía funcional", ha resumido.

"Cualquier persona bienintencionada que escuche eso, y que no le busque tres pies al gato lo puede entender. Yo lo entendí así", ha afirmado Borrell en una entrevista en COPE. También ha querido recalcar que el Gobierno le puede pedir a la Fiscalía que inicie procedimientos "en defensa del interés general" porque el hecho de no ser completamente independiente.

Este miércoles, Sánchez generó una polémica al insinuar en una entrevista que la Fiscalía actúa bajo las órdenes del Gobierno para traer de vuelta a España al expresident catalán fugado Carles Puigdemont.

Borrell ha reiterado que el Gobierno, en el caso de Puigdemont, le puede pedir al fiscal general que estudie de qué manera se puede proceder a pedir su extradición. "Claro que puede hacerlo, luego el fiscal actúa en el marco de su autonomía funcional", ha zanjado el titular de Exteriores, resumiendo que la Fiscalía tiene su criterio, pero no vive al margen del Ejecutivo.

Asimismo, el ministro en funciones, en el caso de que Bélgica no extraditara al expresident catalán, ha defendido que "entre decisiones judiciales, solo caben decisiones judiciales". "Las cosas no se resuelven con pugnas interestatales. Antes se resolvían de ministro de Interior a ministro de Interior, era un gobierno que le pedía la extradición a otro gobierno, no había ninguna verificación de las consecuencias del marco legal", ha señalado.