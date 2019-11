El periodista Antonio Maestre ha sido invitado, este jueves, a la mesa de El programa de Ana Rosa para comentar la actualidad política en el contexto de la campaña electoral. La tensión en plató ha llegado con la visita de Eduardo Inda compañero de tertulia de Maestre en otros programas.

Uno de los temas que ha provocado más debate entre los colaboradores ha sido la situación que viven los periodistas en Cataluña, en concreto los reporteros que cubren los acontecimientos desde las calles catalanas. Esta información ha salido a raíz de la aparición de varios carteles en diferentes escaparates de la ciudad condal que, bajo el título "Terroristas de la información al servicio del Ibex", han publicado fotografías de algunos periodistas.

La reportera Mayka Navarro, una de las afectadas, ha defendido que algunos periodistas de cadenas catalanas, también, "sufren situaciones complicadas" cuando salen de Cataluña. Ana Rosa ha explicado que "la situación no es comparable" entre los profesionales de unos medios u otros. Maestre, tras estas afirmaciones, ha concluido que él mismo se ha visto envuelto en situaciones similares.

"A mi me ha pasado algo parecido" ha añadido Maestre, que ha explicado que en una manifestación convocada por el nacionalismo español, él mismo tendría problemas. "Vox me ha puesto una diana directa. No puedo salir de casa en ciertos lugares", ha concluido el periodista. La presentadora ha insistido en que sus circunstancias no son "comparables" con la de los reporteros que trabajan a pie de calle.

"Todos tenemos mensajes como para ir a la policía, ¿te enseño yo 10?", ha respondido Ana Rosa, que ha querido dejar claro, que periodistas como ella no se exponen en las calles. El invitado no ha pasado por desapercibido este comentario y ha añadido: "Que tú no salgas a la calle no significa que yo no lo haga".

La conductora del programa, intentando cerrar el bloque informativo, se ha dirigido con un tono más directo hacia Maestre. "Si quieres, el próximo día te dedicamos a ti el programa", ha concluido la presentadora.