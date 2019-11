Coordinadora Ecoloxista denuncia una política de control de lobo basada "en la alarma social" y en la "mano dura"

Así se han posicionado los ecologistas tras la publicación en el BOPA del Programa de Actuaciones de Control del Lobo 2019-2020 que finaliza el 31 de diciembre del 2020 y que prevé abatir 42 lobos cuando "los daños al ganado han disminuido tanto en cantidad como en indemnizaciones".

Por otro lado, Ecoloxistes ha criticado el sistema "inadecuado y obsoleto" de compensaciones por daños, "que, al mismo tiempo que desatiende a los colectivos y profesionales más comprometidos con la ganadería y la conservación de la naturaleza, ha facilitado abusos en el empleo de los fondos públicos en los caza primas". Así, han indicado que la solución pasa "por cambiar la forma de tener el ganado en el monte".

Por todo ello, la Coordinadora Ecoloxista ha denunciado lo que considera "una política de gestión del lobo errática e irracional que sigue con la política de controles para satisfacer las presiones de los ganaderos sin datos científicos que la avalen".

Para finalizar, solicitan un plan consensuado de control "basado en datos científicos y no en la alarma social creada que solo genera conflictividad social que no se corresponde con los datos de daños reales". "Hay que recordar que el actual Consejero de Desarrollo Rural no se reunión con los grupos ambientales y de momento solo ofrece mano dura al lobo", han sentenciado.