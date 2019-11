Per la seua banda, la cota de neu baixant de 1.800 a 1.000 o 1.200 metres. Per la seua banda, les temperatures es mantindran amb pocs canvis, i no superaran els 24 graus.

Per la seua banda, el vent bufarà de l'oest fluix a moderat. A més, s'ha establit l'avís groc per fenòmens costaners en el litoral sud de València i en el litoral d'Alacant.