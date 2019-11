Aguado y su padre, también 'víctimas' de los lofts reformados por Monasterio: dice que había "defectos" en el bloque

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha admitido que él también vivió en uno de los lofts reformados y promovido por el estudio de la portavoz del Vox, Rocío Monasterio; y que han abierto la polémica tras conocerse que no estaban autorizados para su uso habitacional. Aguado ha comentado que había "defectos" en el conjunto del bloque.

El diario El País informa de que el piso en el que vivió Aguado fue comprado por su padre, Jesús Aguado. De acuerdo con el diario, se trataba de locales de uso industrial en el que el estudio de Monasterio hizo lofts que jamás recibieron la autorización para ser usados como viviendas. El padre del líder de Ciudadanos en Madrid denunció, junto a otros afectados, a los responsables, siempre según el diario.

En las informaciones se detalla que Ignacio Aguado estuvo viviendo durante cuatro años en uno de los lofts promovidos por el estudio de Monasterio.

También se recoge que los servicios de inspección municipal emitieron un informe en 2007 en el que se concluía que el edificio, ubicado en la calle Albarracín, era de uso industrial y se había superado la superficie máxima edificable en una de las plantas.

Sobre esta cuestión, Aguado ha invitado a los medios a contactar con el administrador de la finca o el presidente de la comunidad de vecinos para cualquier explicación sobre este asunto.

No obstante, ha dicho que había defectos en todo el bloque de edificios pero ha insistido en que corresponde al administrador del edificio aclarar cualquier aspecto sobre las obras en el inmueble.

Monasterio: 'Fake news' de 'medios progres'

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que ella promovió una serie de locales de uso industrial y no viviendas y que no puede responder de que el inquilino les diera otro uso.

Monasterio ha señalado que las informaciones relativas a estos lofts suponen un ejemplo de 'fake news' de "medios progres", pues ella alquiló el local y el inquilino "puede dedicarlo a la actividad que quiera y así lo pone en el contrato".

"Cuando uno alquila no responde por lo que hace su inquilino en la vivienda"

"Yo no entro en la actividad que hace el inquilino, como cuando uno alquila la vivienda no responde por lo que hace su inquilino en la vivienda. Le gustaría poder controlarlo pero no es así", ha apuntado.

La presidenta de Vox Madrid ha indicado también que va a reclamar derecho a rectificación de esas informaciones e incluso a interponer una querella si eso no se produce, pues entiende que se han publicado "con intención de calumniar".

Respecto al caso de Aguado, la parlamentaria de Vox ha subrayado que ella no realizó una promoción de vivienda sino de "locales industriales". Por tanto, ha señalado que si quien entra ahí lo utiliza para otro uso "tampoco puede responder sobre esto".