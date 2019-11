Suárez (PP): "Sánchez nos ha excluido y todavía no se ha enterado de que no estamos en un sistema presidencialista"

En una entrevista concedida a Europa Press, Eloy Suárez ha dicho que Sánchez "se comporta como si fuera el presidente de una nación", pero "estamos en un sistema parlamentario en el que hay que conformar una mayoría que sostenga al Gobierno y Sánchez no ha sido capaz, ni a derecha ni a izquierda, teniendo todas las posibilidades: un error que ha cometido solo él".

A juicio del candidato, "debería gobernar la lista más votada, sobre todo en los ayuntamientos, porque la elección es muy directa, pero a la vista de cómo se ha comportado el PSOE, que ha roto todas las normas no escritas, nos lleva a no jugar en el escenario electoral con una mano atada", de forma que "el que sea capaz de conformar un acuerdo es el que tiene que gobernar".

Se ha quejado de que, tras las elecciones generales del 28 de abril, "se le ofrecen -a Sánchez- una serie de pactos que pasaban por un Presupuesto y restablecer el orden, pero sencillamente ni nos contestó, tampoco contestó a Rivera con un ofrecimiento similar, y tampoco fue capaz con Podemos".

En este contexto, "el problema es de Sánchez porque más de 8.000 municipios han sido capaces de llegar a acuerdos y también en 17 comunidades. Me parece que España no se merece un presidente de estas características", ha dicho Suárez, en cuya opinión la actitud del presidente en funciones es propia del "rincón del ventajista".

Sobre un posible acuerdo de PP, Cs y Vox, el candidato popular ha expresado que "al final Vox ya ha manifestado que no va a obstaculizar un Gobierno del PP, pero casi prefiere quedarse en la oposición, una cuestión estratégica que les corresponde a ellos determinar", aunque "lo importante es sacar las políticas adelante", poniendo el ejemplo de Andalucía, donde "cuestiones que pueden chirriar del planteamiento de Vox, como la violencia machista o la inmigración, no han tenido cabida", es decir, que "hay mucho más ruido que nueces".

En relación al PSOE y Bildu, se ha preguntado "cómo es posible recabar los apoyos de quienes jaleaban a aquellos que han matado a tus compañeros en el País Vasco", añadiendo que "ya sabemos que Sánchez quiere ser presidente a cualquier precio, pero ese precio ya dice mucho de cómo es Sánchez".

CRISIS

A juicio de Eloy Suárez, PP y PSOE pueden ponerse de acuerdo, en la próxima legislatura, "en lo que une a todos los españoles: la defensa de la unidad de España, del orden constitucional en Cataluña y la legalidad, y en cómo abordar la crisis económica, que básicamente pasa por unos Presupuestos razonables, es decir, que no sean la locura de gasto que ha comprometido Sánchez y es imposible de pagar, 30.000 millones, y no subiendo los impuestos".

De esta forma, el candidato ha defendido "el modelo del PP, que funcionó en la crisis del 96 y volvió a funcionar, perfectamente, en la crisis de 2011", con "medidas encaminadas a frenar el desastre que es, en estos momentos, la economía; basta ver la EPA". Ha avisado de que "esta nueva crisis está a las puertas" y es necesario "mitigarla lo máximo posible".

"Si uno analiza la Historia económica de los últimos 40 años ve que el modelo se reproduce: Gobierna el PSOE y hay millones de parados y suben los impuestos; gobierna el PP, bajan los impuestos y nuestras empresas exportan más".

Suárez ha abogado por reducir el IRPF y el impuesto de Sociedades, así como suprimir los gravámenes de Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados, además de "seguir haciendo reformas, que pasan por caminar hacia la unidad de mercado, simplificar el número de contratos que existen y luchar contra la contratación temporal porque hay un excesivo fraude; habrá que ser muy combativo con esta cuestión".

"La deuda es un reto pendiente que tiene este país, se tiene que abordar definitivamente", ha continuado el candidato del PP, quien ha apelado al principio de estabilidad presupuestaria y ha destacado que "hay muchos países en Europa que no gastan más de lo que ingresan".

Eloy Suárez ha dicho que Pedro Sánchez ha sido "incapaz" de reducir el déficit y ha advertido de que en dos o tres años hay que llegar al déficit cero, "un escenario que yo contemplo porque Europa nos lo exige, no hay más que ver la bofetada a Sánchez cuando ha mandado las cuentas de 2019 y 2020".

"No pueden ser las fantasías de Sánchez, dijo que este año iba a haber un aumento de ingresos del 9,25 por ciento y estamos en el dos", ha indicado Eloy Suárez, quien ha dejado claro que la gestión de la economía exige "no hacerse trampas al solitario".

En cuanto al conflicto de Cataluña, ha considerado que "antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución lo que hay que hacer es aplicar la Ley de Seguridad Nacional y requerir al señor Torra para que vuelva al orden constitucional" y "si el independentismo catalán no da más margen para restablecer el orden, el siguiente paso es el 155".

Ha criticado la moción de censura que ganó Pedro Sánchez en 2018 al entonces presidente, Mariano Rajoy, "engañando con una sentencia que ya ha sido muy cuestionada por la Audiencia Nacional y, sobre todo, pactando con todo el que quiere romper España".

FINANCIACIÓN

A Eloy Suárez le sorprende que el PSOE eche en cara al PP el retraso en la reforma de la financiación autonómica. "Le ofrecimos antes de 2018 un pacto con todas las comunidades que consistía en garantizar las prestaciones de sanidad, educación y servicios sociales, y se creaban unos fondos de compensación por distintas peculiaridades de las comunidades", pero "ni se molestaron en contestar".

El candidato se ha quejado de que "el PSOE ha dicho a todo que no", lo que para él es "el no sistemático de Ferraz", explicando que "pactábamos las leyes con el PSOE en 2016, 2017 y 2018, y cuando había que ir a votar alguien llamaba y decía 'me han dicho en Ferraz que no", lo que se debe a "la obsesión de Sánchez por no querer pactar nada con el PP".

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La transición ecológica "será una cuestión prioritaria para todo el mundo porque hay que defender el medio ambiente como un valor a preservar", ha manifestado el candidato del PP, quien ha ironizado al decir que "parece que el PSOE ha descubierto la transición energética cuando se lleva tiempo trabajando".

"Cuando el PSOE se queda sin banderas intenta recuperar alguna y en este caso se han equivocado", ha indicado el candidato, quien ha resaltado que el PP impulsó un proyecto de ley de cambio climático en el Congreso y, por otra parte, ha criticado la gestión del PSOE en las cuencas mineras turolenses, "un ejemplo de mala transición", ya que Alemania ha prorrogado hasta 2030 el uso del carbón mientras en España "casi nos intentamos adelantar a los acontecimientos, como la crisis del diésel".

"Hay que hacer las cosas con cabeza y sentido común, y no con poco menos que ocurrencias y sacando conejos de la chistera", ha avisado Eloy Suárez.

En materia de infraestructuras, ha apostado por "acabar de una vez los embalses, que se vuelven a ralentizar con el PSOE", construir el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, desdoblar la N-232 y N-II, y reabrir el paso ferroviario de Canfranc (Huesca).