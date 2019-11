Quasi el 20% dels valencians pateixen obesitat

És un clàssic: prendre amb fermesa la decisió de començar a menjar de manera més saludable i acabar tirant la tovallola. Doncs bé, els efectes d'aquesta dinàmica constitueixen un dels majors problemes als quals s'enfronten els ciutadans que desitgen aprimar. Tenint en compte que el 18% dels valencians pateixen obesitat i un altre 36% pateixen sobrepés, dur a terme una bona dieta resulta clau per al benestar de les persones.

Per això, per a erradicar la mala praxi alimentosa que ha conduït a aquesta situació, la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències d'Alimentació (Sedca) ha elaborat ‘Els secrets millor guardats d'una bona dieta’, un document que recull consells essencials per a mantindre un pes saludable mitjançant una dieta que permeta “portar una vida social activa amb el nostre entorn sense deixar de renunciar a xicotets capritxos, a més de ser prou nutritiva, que tinga bon aspecte, bon sabor i uns ingredients coherents i raonables amb els nostres costums”.

“És molt més costós, per a la butxaca i per al cos, repetir en bucle règims suposadament meravellosos i fer quantitats absurdes d'exercicis que poden provocar-nos més mal que benefici", sosté Jesús Román Martínez, president de Sedca. “El nostre cos –recorda l'expert– requereix al voltant de 2.000 i 2.500 calories diàries, i qualsevol aliment o beguda consumits en excés tendeixen a acumular-se”.

En aquest sentit acusa les “tapes o al pica-pica" de ser els culpables de l'acumulació de greix sobrant. Quant a la beguda, recomana l'aigua, un líquid present en al voltant del 60% del cos humà. "Si tens l'hàbit de consumir cervesa, recorda que la ‘tradicional’ aporta només unes 45 kcal per 100 mil·lilitres i la sense alcohol, 15 kcal/100 ml", afig.

Claus de la bona alimentació

Cuinar més, elaborar un menú setmanal, consumir aliments de proximitat, interpretar adequadament les etiquetes, mantindre horaris regulars, recórrer a un plat únic equilibrat, consumir fruita, realitzar exercici i hidratar-se principalment amb aigua.