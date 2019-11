Ana Obregón protagonizó con Plácido Domingo el anuncio de Freixenet en 1984 y ahora le defiende: "Es el más cariñoso"

La actriz Ana Obregón, que protagonizó un anuncio de Freixenet con Plácido Domingo en 1984, ha salido en defensa del tenor en medio de la polémica en la que se ha visto envuelto el tenor por las acusaciones de acoso por parte de sus compañeras de profesión.

Obregón acudió a Aquellos maravillosos años para charlar con Toñi Moreno y fue allí donde dio la cara por el que fue su compañero hace ya más de 30 años. "Fue maravilloso", sostuvo la también bióloga a la pregunta de la presentadora de cómo fue trabajar con Domingo.

"Es la persona más humilde, más cariñosa. Me da mucha pena, porque este es un tema muy complicado, muy delicado y muy de todo. Siendo mujer y habiendo vivido en Hollywood muy jovencita te pasan muchas cosas", sustuvo la actriz.

Además, desveló que no se ha puesto en contacto con él aún: "En el caso de Plácido me da mucha pena. Sé que gracias a Dios le están dando conciertos. No he hablado con él por que no tengo su número de móvil, pero lo hubiera llamado".

Ana Obregón y Plácido Domingo, en el anuncio de Freixenet de 1984. TELEMADRID

Sin embargo, pide prudencia: "Hay que tener mucho cuidado con las informaciones, como pasó con Kevin Spacey".