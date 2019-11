Consultar el horóscopo de hoy: jueves 7 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 7 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A veces sientes que el tiempo te atrapa y que no puedes correr más, hoy será uno de esos días y lo más saludable que puedes hacer es obligarte a parar un rato y respirar hondo. Si es necesario, pon una excusa a una persona con la que tienes una cita.

No te cuesta nada coger el teléfono o mandar un watsap y hacer feliz a un amigo o a alguien que te tiene mucho cariño. Aunque no sea una relación intensa, sí es cierto que es gratificante y que será una buena idea. Para él o ella significará mucho.

Ya la semana está mediada y eso te puede causar cierto aburrimiento por tener que atender demasiados frentes abiertos en varias direcciones. Procura tener un rato de charla distendida por la tarde o darte una vuelta. Así te despejarás y verás con más claridad.

Si vas a hacer un pequeño viaje por motivos familiares, lo mejor es que te mentalices de que no será un viaje de placer solamente, también deberás ocuparte otros asuntos aunque la parte emocional será positiva. Arreglarás temas del pasado.

Si tienes hijos, no debes preocuparte demasiado ni darle excesiva importancia a un problema que te van a plantear y que para ellos es algo grave y sin embargo no lo es. Deberás tranquilizarles y darles todo tu amor. El tiempo solucionará parte de ese problema.

Físicamente te encuentras en un buen momento, y eso va a hacer que tengas la tentación de abusar de tus fuerzas físicas más de lo que sería aconsejable. Ojo con las horas de sueño, que son demasiado pocas y estás queriendo llegar a muchas cosas a ala vez.

Si no cedes ante los caprichos de un amigo o de tu pareja te lo pueden echar en cara, pero a veces es bueno no dejar que los demás siempre hagan lo que quieran. Si no estás de acuerdo, mantente firme en tu postura, es una manera de no dejarte manipular.

Reaccionas un poco airadamente ante las palabras de alguien en un grupo de trabajo o en una reunión social y eso puede hacer que veas caras largas a tu alrededor. Es mejor que pidas disculpas cuanto antes si consideras que te has excedido.

Van a surgir oportunidades de negocio bastante positivas en una reunión. Te puedes arriesgar a invertir, siempre y cuando eso no suponga poner sobre la mesa nada esencial en el plano económico. Piensa en tus responsabilidades familiares.

seas pesimista con un tema laboral o una posibilidad de quedarse en uno que ya conoces. La actitud es fundamental y cuanto más positivo estés, mejor van a salirte las cosas. Confía en tus posibilidades. Actúa con mentalidad de ganador.

Jornada un poco en tensión a primera hora, quizá por que creas que llegas tarde, pero después te sentirás muy relajado porque te llegan noticias muy positivas sobre algo que te atañe muy intensamente, probablemente en lo profesional.

Hoy vas a tener mucha tranquilidad interior y eso te permite estar en consonancia con tu vida y disfrutar de aficiones o de actividades que te aportan serenidad como el yoga. Te sentirás en calma si las practicas y extenderás esa sensación.

