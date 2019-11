El enfado de Cayetano Martínez de Irujo con Fran Rivera

Hay quien se ha llevado las manos a la cabeza después de que Cayetano Martínez de Irujo descubriera en la presentación de sus memorias, De Cayetana a Cayetano, que había partido peras con Francisco Rivera. El hijo de la Duquesa de Alba no quiso dar más explicaciones que confesar que se sentía molesto con el torero.

Lo cierto es que hace tiempo que Fran pasó a ocupar un lugar destacado en su hoja de decepciones. No solo porque ha olvidado la complicidad que un día tuvieron, sino porque en plena guerra con sus hermanos utilizó su altavoz en Espejo Público para darle donde más le dolía. Cayetano no oculta –y así me lo hizo saber- que aquellas palabras en las que aseguraba que se aprovechaba del silencio de sus hermanos le hirieron profundamente. Y mucho más que su ex cuñado, al que siempre valoró y cuidó, pusiera en tela de juicio las vivencias que narra en un libro autobiográfico que es la realidad en carne viva. Los ricos también lloran.