El "novio" de Alba Carrillo quiere máxima discreción

Alba Carrillo se juega la permanencia en Gran Hermano Vip este mismo jueves. Mientras en el interior de la casa de cristal su enfrentamiento con el ex guardia civil Antonio David Flores se encuentra en su punto más álgido, en el exterior la situación no es mucho más halagüeña. En pleno enfrentamiento judicial con Fonsi Nieto, padre de su único hijo, se habla –y mucho- acerca de su idilio con Santi Burgoa que destapó 20Minutos en exclusiva. A pesar de que ella ha explicado que lo suyo es una relación en toda regla, he podido confirmar que no hay compromiso entre ambos.

Si bien es cierto que han mantenido citas que han terminado en amaneceres compartidos, entre ellos no hay un noviazgo al uso. De hecho, tanta exposición mediática puede jugar en su contra. El presentador y la modelo tendrán una conversación cuando ella abandone el concurso. Será después de esa charla cuando ambos decidan el rumbo de una historia que puede evolucionar o morir. Discreto hasta el aburrimiento con su vida privada, Burgoa va a seguir fiel a sus principios. Es consciente de que el hecho de que se le relacione con Alba le coloca en la picota mediática, pero también está dispuesto a intentar que la sobreexposición no embrutezca su imagen. Quiere seguir en un segundo plano.

Así, al menos, me lo expresó durante nuestra breve charla en la que dejó claro que, aunque no es ajeno a los comentarios malintencionados, seguirá en modo silencio: "Nunca he hablado de mi vida privada y nunca lo voy a hacer", dice con contundencia. Estas palabras, las primeras desde que se destapó la historia, son una evidente declaración de intenciones. Lo que no se puede negar es que Alba ha encontrado en Santi a un hombre con una tranquilidad vital contagiosa. Le ha apoyado en sus conflictos personales –incluso aquellos que incumben a su maternidad- y también le ha dado sabios consejos en lo profesional. Sobre todo para, tal vez, templar su carácter e intentar disminuir esos arranques pasionales que se han convertido, por desgracia, en su carta de presentación.