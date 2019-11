Cs se reivindica en Valladolid como "el único partido que se preocupa por el futuro de las ciudades medianas"

En el vídeo, grabado en la plaza de Colón de la capital vallisoletana, cercana a la estación de ferrocarril, Mayo ha recordado que "este camino lo hacen cientos de vallisoletanos que van a trabajar a otras ciudades, principalmente a Madrid".

"Queremos que haya gente en las ciudades medianas, queremos que la gente siga viviendo en Valladolid", ha explicado, "por eso una de nuestras medidas es flexibilizar los bonos de AVE y de Avant para que la gente pueda elegir mantener su residencia y seguir trabajando en Madrid".

Por su parte, el miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Cs y vicepresidente del Grupo Liberal Europeo (ALDE), Luis Garicano, ha asegurado que "este domingo hay mucho en juego y que Soraya Mayo es la mejor candidata para Valladolid". "Es la candidata de los autónomos, de los trabajadores, de las familias* Con ella, el Valladolid que se levanta todas las mañanas estará representado en el Congreso", ha añadido.

Garicano ha insistido en que "el bipartidismo no va a hacer que cambien las cosas, no va a hacer que las ciudades medianas importen, no va a hacer que luchemos contra la corrupción* sólo diputados como Soraya Mayo que vienen de la sociedad civil, que realmente creen en lo que estamos haciendo, puede hacer este cambio".

En último lugar, el también miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Francisco Igea, ha destacado que tanto "Soraya, como Luis, son dos de los grandes profesionales que han hecho este partido grande". Ha puesto en valor que se trata de dos personas no provienen de la política, sino "de la vida civil, que tienen un trabajo, que tienen una profesión, que sabe lo que es vivir y pagar nóminas"

"Soraya Mayo es una persona imprescindible para nosotros y es una persona imprescindible de este país", ha concluido.