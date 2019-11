Gamarra (PP) advierte de que el único voto "sensato, moderado, de convivencia y colectivo" es a los 'populares'

Gamarra ha participado en un acto electoral en San Sebastián junto al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, el candidato al Congreso por Gipuzkoa, Íñigo Arcauz, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra y parlamentario vasco, Borja Sémper.

La dirigente del PP ha señalado que quedan cinco días para estas elecciones en las que se decide "nuestro futuro". "Uno puede optar por el cabreo, por muchas cosas, pero pido a los vascos que opten por pensar que es lo mejor para su futuro, sus familias y para el contexto que vivimos", ha afirmado.

Además, ha señalado que del debate de los cinco candidatos del pasado lunes se desprende que "solo hay dos que pueden ganar las elecciones" el del PP, que permite "sumar y unir para construir y no para destruir", o el del PSOE. "Unir para gobernar y gobernar para unir frente a los que defienden dos Españas", ha sostenido, al tiempo que ha defendido la convivencia "con total normalidad" entre todos los españoles.

A su juicio, eso es lo que representa "el centro, la moderación" del PP que es un "voto sensato, moderado, de convivencia y colectivo". "De nada nos sirve pensar en lo que nos enfrenta, hay que pensar en lo que nos une", a reiterado. Gamarra se ha mostrado convencida de que habrá diputados del PP de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en el Congreso durante la próxima legislatura porque el voto a los 'populares' es el "mejor".

También se ha referido a las "amenazas actuales, una de ellas, el paro" y ha recordado que mientras Mariano Rajoy estaba en el Gobierno de España "se generaban medio millón de empleos al año, una dinámica que se estaba consolidando y que nos frenaron con una moción de censura", mientras que con el PSOE se ha producido una "desaceleración" por el "bloqueo político y la inestabilidad". Por otro lado, ha señalado que el PNV "propició y apoyó" la moción de censura a Mariano Rajoy provocando "medio año de inestabilidad política" en España, convirtiéndose "colaborador necesario" de los socialistas.

"El voto al PNV no es moderado, ni a una economía que crece", ha advertido. Por ello, ha pedido el voto a los guipuzcoanos para el PP porque es "la auténtica garantía de estabilidad y crecimiento" en Euskadi. "La única papeleta que garantiza realmente el cambio es la del PP", ha incidido.

También ha apelado a "pensar en grande", porque este país tiene "muchísimo que construir". "Hemos construido mucho en 40 años en el marco de la Constitución en el que cabe el Concierto y la foralidad", ha sostenido, para apuntar que desde ese planteamiento el PP comenzará a construir el lunes "un gran país donde hay convivencia y no separatismo, crecimiento y donde no hay paro y donde hay estado de bienestar y no subsidio".

Alonso ha señalado que "nos une España y la situación en la que está" con unas elecciones generales el domingo "con un poso de melancolía e incluso en mucha gente de desesperanza", aunque "hay realmente una oportunidad de cambiar las cosas" y lograr así "salir del estancamiento".

Tras recordar que el líder socialista Pedro Sánchez es presidente en funciones porque "apuñaló" al Gobierno de Mariano Rajoy haciendo una moción de censura "con EH Bildu y los independentistas catalanes" que "detuvo el progreso que el país tenía con el Gobierno del PP y paralizó el país", el dirigente del PP ha señalado que "es posible recuperar la ilusión", porque "Sánchez nos ha dado una segunda oportunidad a nosotros, al PP, que somos la única alternativa posible".

Además, ha asegurado que se puede cambiar "todo lo que ha ocurrido el último año en España" con un Gobierno del PP y ha advertido a Sánchez que "puede obtener el efecto contrario de lo que esperaba" en estos comicios y menguar sus resultados, porque los socialistas son "expertos en eso". "Son especialistas en adoptar medidas populistas, que no son serias, que logran el resultado contrario al que se busca", ha insistido.

También ha advertido a la ciudadanía de que "tomar determinadas decisiones puede llevar a que en lugar de escaños del PP haya más escaños de EH Bildu" tras estas elecciones generales, al tiempo que se ha referido a quienes les acusan de "no ser suficientemente duros", apuntando también que si votan a otros que creen que sí lo son sus votos irán a escaños de Podemos o de EH Bildu, porque "solo PP y PSOE están en condiciones de ganar" y por eso "hay que concentrar el voto en torno al PP". "Esa es la opción y podemos ganar las elecciones el domingo", ha insistido".

Por otro lado, también ha criticado al PNV que "ha pactado con EH Bidu para echar al PP" donde ha podido y, por ejemplo, "nunca ha peleado especialmente por la conexión de tren de alta velocidad con el resto de España", únicamente lo han hecho "para adjudicar las obras".

"Aquí si alguien emprende un negocio, monta una empresa, hace una obra, conviene que visite mucho un batzoki", ha apuntado, para añadir que el PNV representa "justamente lo contrario a la palabra lealtad y sino que se lo digan a Mariano Rajoy". Finalmente, ha pedido a la gente que en las elecciones del domingo salga "a ganar" votando al PP y no a "hacer cálculos".

"UNIDAD"

Arcauz ha defendido la "unidad constitucional", frente a la "ofensiva de Cataluña y un nacionalismo en Gipuzkoa liderado por el señor Egibar radical, echado al monte, de Arzallus". "Ese es el PNV de Gipuzkoa", ha apuntado, frente a lo cual ha sostenido que el PP va a defender que "España y Gipuzkoa estamos juntos y somos lo mismo". En este contexto, ha señalado que apoyarán toda iniciativa en defensa de la Constitución, del Estatuto y los fueros e impedirán toda iniciativa que "quiera para Gipuzkoa lo que está pasando en Cataluña" que venga "de la mano" de PNV y EH Bildu.

También se ha referido a la coyuntura económica con "una crisis encima de la mesa" que requiere de "estabilidad política" en España. Aracauz ha recordado que el PP es "garantía de estabilidad" económica y "crea empleo", ofreciendo "un gobierno centrado en las personas".

Además, ha asegurado que "no van a pedir el carnet como hace el PNV para ayudar", sino que van a "pelear por todos los ciudadanos de Gipuzkoa para que tengan las mismas oportunidades" y van a ejecutar proyectos "vitales" para el territorio histórico como la estación intermodal de San Sebastián, el puerto de Pasaia o el aeropuerto de Hondarribia. Por ello, ha pedido a los guipuzcoanos que voten al PP para lograr al menos un escaño en el Congreso por Gipuzkoa.

Sémper ha recordado al dirigente del PP asesinado por ETA en San Sebastián Gregorio Ordóñez vinculando "lo que representaba" en un "momento extraordinariamente complicado aunque diferente al actual", en el que "muy pocos se atrevían a decir las cosas que decía contra ETA y la imposición de un nacionalismo obligatorio", con el "estilo" de Gamarra.

"Hablaba de preocuparse con sensatez y con honradez de lo que preocupaba a la gente, con respeto escrupuloso al dinero público y una gestión extraordinariamente eficaz" de los recursos públicos, ha destacado, en alusión a Ordóñez, cuyo "discurso de integración, firmeza y defensa de la Constitución" sigue, a su juicio, requiriendo España.

En la política española "hay mucho sectarismo", ha lamentado, para añadir que se busca "tensionar la dialéctica, el enfrentamiento y a la sociedad", mientras que el PP "quiere representar a una cosa totalmente diferente". "Somos el punto de encuentro entre los ciudadanos", ha sostenido.