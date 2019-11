PAH La Rioja reivindica "el derecho a una vivienda digna" exigiendo "el fin" de las burbujas de alquiler e inmobiliarias

Así lo ha expresado una de los miembros de la PAH, Arancha Arias, quien ha asegurado que en La Rioja "la situación tampoco está mejor" pero "los políticos ni se molestan en saber cómo está la situación a pesar de que se nos ha prometido hacer un censo de vivienda. Lo cierto es que se sigue construyendo pero, como ha demostrado, todo ello se vuelve en contra de los ciudadanos".

"Llevamos diez años defendiendo el derecho a la vivienda y su función social proponiendo cambios legislativos y estructurales que los garanticen" y "aunque hemos logrado avances a nivel municipal, se han ganado leyes autonómicas y se registró una Ley de Vivienda Integral en el Congreso -que no avanzó por el bloqueo crónico de PP y Cs- todavía queda mucho por hacer", han defendido en un comunicado.

Por ello, "las movilizaciones y presión social han sido lo suficientemente potentes y sostenidas en el tiempo como para lograr avances pero se ha dejado pasar una oportunidad histórica de frenar la emergencia habitacional y reventar las burbujas de alquiler y de hipotecas".

Así las cosas, "no podemos permitir que se sigan produciendo 60.000 desahucios al año, que no se fomente la vivienda pública y social, que la vivienda vacía quede en manos de la banca o que no se regule el precio de los alquileres mientras miles de familias lo están pasando mal".

El acto ha tenido lugar pasadas las 18,30 horas en la plaza del Mercado de Logroño. Allí alrededor de medio centenar de personas han participado en la 'performance' en la que se representaban las 'burbujas inmobiliarias' a través de pompas de jabón.

El motivo de la convocatoria es "reventar todas las burbujas" porque, como han destacado, "no queremos más, ni de alquiler, ni inmobiliaria".

Con todo ello, desde PAH Rioja exigen "unos alquileres justos y asequibles" así como una regulación y limitación de precios.

También trabajan "por acabar con la usura de los bancos y que los grandes tenedores de vivienda tengan la obligación de renovar los alquileres sociales".

En el acto también han asegurado que quieren "expulsar" los fondos buitre de nuestras ciudades "y no al revés" y que, junto a las Socimis, "dejen de tener privilegios fiscales" porque "no queremos un desahucio más".

Se trata -en definitiva- "de tener una Ley que nos proteja que garantice el derecho a la vivienda y que acabe con la especulación" porque -como han reivindicado- "es algo que nos afecta a todos".