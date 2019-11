Tudanca afirma que Mañueco "no tiene palabra" y no "devuelve" a los empleados públicos los derechos que "les quitó"

Al respecto, el líder socialista asegura que los políticos "tenemos" que "cumplir lo que firmamos" y que los empleados públicos están saliendo a protestar porque el presidente, Fernández Mañueco (PP), "no tiene palabra, no cumple lo que firmó y no les devuelve a los empleados públicos los derechos que les quitó".

Por ello, ha asegurado que "es un buen momento" para que en Castilla y León, donde "no cumplen con su palabra" y donde hicieron un gobierno "en contra de la voluntad" de los castellanos y leoneses, se les "devuelva" el domingo un "poco" del "daño" que están haciendo a "esta tierra".

El secretario general en Castilla y León ha hecho estas declaraciones durante una visita realizada a sus colegas de partido en Segovia, donde ha estado acompañado por la procuradora en las Cortes de la comunidad y ex delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.