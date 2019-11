Soler defèn la "prudència, ambició i reivindicació" pressupostària i l'oposició critica el deute i errors comptables

Soler ha sigut l'encarregat de tancar la ronda de compareixences dels consellers en Les Corts per a explicar al detall els pressupostos de cadascuna de les àrees que va arrancar la vicepresidenta, Mónica Oltra, dilluns. El responsable d'Hisenda ha presentat, a més dels seus comptes, les de Presidència, insistint que les xifres globals "consoliden els avanços".

El pressupost de Presidència, ha explicat té tres eixos fonamentals (promoció turística, lluita contra la despoblació i polítiques municipalistes) i compta amb 213,4 milions, un 1,5% més. Es destinaran 40 milions al Fons de Cooperació Municipal, 1,2 milions al 2020 per a la instal·lació de caixers automàtics en municipis amb problemes de despoblació, i 3 milions d'euros a localitats en risc de despoblació.

Turisme Comunitat Valenciana comptarà amb 67,3 milions d'euros, 1,9 milions més que al 2019. Es reforçarà la publicitat de la destinació amb campanyes de comunicació i accions per a minimitzar l'impacte del Brexit, a les quals es destinaran 11 milions. En total, 21 milions aniran per a posicionar l'oferta en el mercat.

Altres 20 milions s'empraran per a requalificar l'oferta a través de les infraestructures turístiques i una prestació de servicis basada en la professionalitat i l'hospitalitat. El programa de destinacions turístiques intel·ligents comptarà, a més, amb 15,3 milions d'euros.

Pel que fa a l'aeroport de Castelló, se li consignen 3 milions en accions per a l'engegada de noves rutes i 400.000 euros per a avançar en la Zona d'Activitats Complementàries (ZAC). S'afig 1 milió per a la segona fase de l'obra del canal de drenatge.

La Conselleria d'Hisenda comptarà amb 337 milions, un creixement interanual de l'1,9%, i es destinen, segons ha desgranat Soler, 17,5 milions al programa de model econòmic per a ajudar iniciatives empresarials que contribuïsquen a transformar el model econòmic valencià.

El programa Política Financera comptarà amb 974.000 euros i té com a objectiu la gestió i l'anàlisi del finançament que requereixen la Generalitat i les seues entitats autònomes i empreses. El de Finançament Autonòmic està dotat amb 822.000 euros.

Soler també ha destacat l'"impuls a la digitalització de l'administració valenciana" amb 149 milions d'euros per a desenvolupar els sistemes d'informació i també les telecomunicacions. Es treballarà per la millora de la cobertura de la TDT i s'actualitzaran els antics emissors de Canal 9 amb equips d'última generació que garantisquen la recepció del senyal en tot el territori. El programa d'Innovació Tecnològica Educativa tindrà una mica més de 19 milions d'euros.

Respecte al Banc Públic, tindrà a la seua disposició diferents programes per a finançar autònoms, microempreses, emprenedoria i pimes. L'Agència Tributària Valenciana comptarà amb 53,4 milions.

PP, CS I VOX CRITIQUEN ELS COMPTES

El diputat del PP Rubén Ibáñez ha assenyalat que si fins enguany es discutia "si els ingressos del Botànic eren més o menys ficticis", ara "també ho són les despeses" i ha al·ludit a diferències entre les quantitats que consten en els pressupostos publicats i les que ha donat el conseller.

A més, ha explicat que els comptes reflecteixen la creació de quatre noves direccions generals en Presidència. "En la fitxa de l'annex de personal i en el de la coordinació d'acció de govern hi ha un director general i un funcionari, la qual cosa té un cost de 85.000 euros. No obstant açò han pressupostat 527.000, se li ha anat la mà en quasi 2 milions d'euros", ha assenyalat.

"Açò és un autèntic desastre. Ací venim a debatre els números que va presentar el conseller, que no són els que després explica ací. El treball dels diputats de la comissió no serveix per a res si Soler vé ací i explica una altra cosa, és una falta de respecte. I el pitjor és que tot açò ens ho presenta embolicat en cel·lofan dient que són pressupostos realistes", ha conclòs.

Tony Woodward (Cs) ha assegurat que aquests pressupostos, després de més d'un mes "marejant la perdiu", naixen "tocats, com aquest Botànic II, fent olor de socarrim, i són la crònica d'una mort anunciada". Així, els ha qualificat d'"imprudents" amb un marc econòmic "inestable, insegur i de desprotecció social" i ha advertit que van a portar a un endeutament de 50.000 milions d'euros, "10.000 euros per cada valencià".

"Són l'experiment de la triple i: irresponsables, imprudents i inversemblants", ha assegurat.

La diputada de Vox María de los Ángeles Criado ha assenyalat que és un pressupost "fictici, solament per a aparentar la falsa estabilitat del Botànic i ha criticat que "porten quatre anys amb l'intent de transformació del model econòmic i l'única cosa que estan fent és afonar l'economia valenciana malgastant els diners dels valencians".

"No té ni peus ni cap, és un pressupost irreal, cada vegada el deute és major, els valencians són esclaus del deute que han generat i engreixat, i són roïns gestors", ha agregat.

SOLER VERIFICARÀ SI HI HA ERRORS

En el seu torn de rèplica, Soler ha assenyalat que amb "desenes de milers d'anotacions comptables" en un pressupost de 23.000 milions és "possible" que hi haja errors comptables i ho verificarà, però ha assenyalat als grups que ells estan treballant amb les xifres correctes.

Ha subratllat, així mateix, que "és simptomàtic que haja incidit en errors d'aquest tipus i no en la discussió política", en la "matraca permanent".

També s'ha referit al deute, destacant que el 33% prové de l'etapa del PP i ha crescut per l'infrafinançament. "Abans hi havia dos fonts de dèficit: la mala gestió i la corrupció i l'infrafinançament. Ara només una, l'infrafinançament, i naturalment el deute creixerà mentre no hi haja un nou sistema", ha apuntat.