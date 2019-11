Luis Tudanca acusa al PP y Cs de consentir el "blanqueo" de los "fascistas" en España

"Se está blanqueando en las televisiones, se está blanqueando en las tertulias y se está consintiendo por parte del PP y Cs que están gobernando con ellos", ha insistido el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luís Tudanca, durante la tarde del miércoles en Segovia.

Además, ha reiterado que la "única" opción de que haya un gobierno progresista es que haya una mayoría "sólida" del Partido Socialista, la otra opción, según el líder socialista, es que el presidente sea Pablo Casado y Santiago Abascal sea el vicepresidente del Gobierno.

El secretario general del PSCyL ha hecho estas declaraciones en la visita realizada a sus compañeros de partido en Segovia, donde ha acudido acompañado por la procuradora y exdelegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y ha recibido el respaldo de los socialistas segovianos, entre los que han estado la alcaldesa de la capital, Clara Luquero y el secretario provincial del partido y cabeza de lista para el Congreso, José Luís Aceves, entre otros.

Tudanca ha pedido el voto para el PSOE en primer lugar y ha defendido que con la actuación de los últimos meses de su partido en el Gobierno se ha subido el salario mínimo interprofesional "como nunca antes en la historia", se han hecho avances en la ley de atención a personas dependientes, se han recuperado "muchos" de los derechos que el PP "quitó" a los trabajadores y trabajadoras y se han "vuelto" a revalorizar las pensiones conforme al IPC.

También ha asegurado que el PSOE quiere un país que "progrese", un país cada vez "más justo" y un país en el que la "igualdad" sea también uno de los ejes "fundamentales".

Dicho esto, el secretario regional del PSOE ha asegurado que "hay otros que no quieren debatir ni hacer campaña, quieren pasar hasta desapercibidos, pero lo que es peor y me parece absolutamente dramático es que encima están blanqueando a los fascistas en este país".

Por ello ha avisado al electorado de que "de nada valdrá" manifestarse el lunes, "si no vamos a votar el domingo" y si no se consigue una movilización "masiva" que haga que los demócratas ganen, con un gobierno "progresista" y "fuerte" que no dependa de la extrema derecha y que no "se ponga de perfíl" ante los problemas de la ciudadanía.