Entrevista con Albert Rivera: "Si no votan los moderados, ganan los radicales"

Albert Rivera es optimista. El líder de Ciudadanos afronta el 10-N sus cuartas elecciones como candidato a nivel nacional. Las malas proyecciones en las encuestas no preocupan en exceso al presidente narnaja, que quiere reivindicar a los suyos como una alternativa «moderada y de centro» en unos comicios en los que España se juega el desbloqueo. Entre acto y acto de campaña, Rivera atiende a 20minutos y explica las claves de su mensaje.

¿Cómo valora Cs las palabras de Pedro Sánchez sobre la Fiscalía en torno a la figura de Puigdemont?

Nos parece que pone en riesgo y puede echar por tierra el buen trabajo que han hecho fiscales, jueces y abogados del Estado y tanta gente para que esa euroorden pueda cumplirse. Me viene a la cabeza el juez Llarena y todo lo que sufrido en este proceso y su familia, amenazada. También el juez Marchena y toda la sala del Supremo. Qué pensarán todos ellos. Sánchez con sus palabras ayuda a la defensa de Puigdemont. Son imprudentes e irresponsables en este momento. Yo soy de los que pienso que Puigdemont acabará siendo juzgado en España tarde o temprano, a pesar de Sánchez.

Entrando directamente en el asunto catalán, ustedes insisten en que hay que aplicar un 155 "de verdad". ¿A qué se refieren y qué cambiaría respecto al que se aplicó con Rajoy?

En primer lugar, con determinación y sin pedir perdón. La otra vez era la primera que se aplicaba y era una excepción. Nunca nos habían dado un golpe a la democracia desde un Parlamento autonómico. Una vez se dio y vimos que se garantizaba la seguridad pública, el pago a los funcionarios...¿Ahora entonces a qué tenemos miedo? ¿Porque los socios de Sánchez se enfadan y no nos dejan aplicar nuestra Carta Magna? No tenemos que tenerle miedo a la Constitución, sino ampararnos en ella y proteger a los ciudadanos. Cesar a Torra y recuperar la seguridad y la convivencia en las calles de Barcelona me parece una necesidad.

¿Le preocupa lo que pueda suceder el domingo en los colegios?

Me preocupa la seguridad para votar en las elecciones, particularmente en Cataluña, ya están amenazando los comandos separatistas de Torra con boicotear las elecciones. El Estado se tiene que tomar muy en serio la protección de siete millones de españoles que viven en Cataluña. Se lo dije a Sánchez hace ya casi tres meses, que se aplique la Constitución, y ni siquiera nos recibió. Creo que más allá de las elecciones es importante que nos sentemos los partidos constitucionalistas para que, gobierne quien gobierne, nos toque aplicar la Constitución. Si Cs está en el Gobierno voy a liderar ese requerimiento y esa aplicación. Cuando decía sin complejos me refería a que cuando Rajoy se tardó casi dos meses, incluso hasta que se cometieron delitos muy graves. Hay que aplicar la Constitución para evitar delitos. Más vale prevenir que curar. A mi la ley no me da miedo, me dan miedo los adoquines volando.

¿En ese caso de que Cs esté en el Gobierno después del 10-N qué asuntos abordaría primero en Cataluña?

Lo primero que hay que hacer es formalizar ese requerimiento del 155 para que el Gobierno autonómico cumpla la Constitución. Ese requerimiento ni siquiera se ha hecho y hemos visto a Torra cortar carreteras ilegalmente con el coche oficial y ni le han llamado. Torra se siente impune y llama a la violencia, apoya la violencia , aprueba leyes que no condenan la violencia y pide expulsar a la Guardia Civil.

¿Usted entonces sí le cogería el teléfono a Torra?

Hay que cogérselo pero no para que nos chantajeé, sino para decirle que cumpla la Constitución o se le cesa inmediatamente. Yo le cogería la matrícula, le llamaría para decirle que es el presidente de una autonomía de España y un representante del Estado español. Si no va a cumplir y defender la Constitución, le voy a cesar porque para eso está el 155. Existe para casos precisamente como el de Puigdemont o como el de Torra. Lo más moderado que hay ahora es aplicar la ley.

albert rivera Albert Rivera Díaz (Barcelona, 1979) será el candidato de Ciudadanos por cuartas elecciones generales consecutivas (2015, 2016 y las dos de 2019). Antes, ocupó escaño en el Parlament de Cataluña entre 2006 y 2015, siempre con la formación naranja. Hasta entonces, trabajó en la empresa privada.

Llegan al 10-N muy marcados por las encuestas, ¿cómo se lo toman?¿Creen que esta caída en los sondeos puede venir por el "no" a Sánchez en abril?

No, yo me podré equivocar en muchas cosas pero cumplir mi palabra no creo que sea un error. Todos los votantes de Cs me vieron en esa campaña -por abril- y en los debates decir que o íbamos al Gobierno en coalición con el PP o estábamos en la oposición, pero que no íbamos a estar con Sánchez porque no nos fiábamos de él, y lo estamos viendo. Sánchez tampoco quería ningún acuerdo con Cs ni con el PP. Sánchez nos ha llevado a unas elecciones.

¿Y cuál es entonces su lectura?

Los españoles están cansados de votar dos veces y los votantes de centro, los votantes liberales, que no están en bandos de rojos y azules, están cansados de ir a votar este año y hay un riesgo de desmovilización. Para toda España y en particular para el centro, para Ciudadanos. Y yo me estoy dedicando esta campaña justamente a hacer propuestas y a movilizar a nuestro electorado para pedirle que coja el voto. Si no votan los moderados, ganan los radicales. Si no vota el centro, ganan los extremos. La caída en escaños puede ser cierta con muy poca diferencia o la remontada puede ser cierta con muy poca diferencia, porque si el sistema electoral nos diera dos puntos más de voto, Cs tendría 20 escaños más y nos convertiríamos en decisivos para una mayoría alternativa de cambio al Gobierno de Sánchez e incluso si no somos capaces de sumar una mayoría posible entre Cs y el PP, seríamos decisivos también para cualquier ley que tuviera que salir en el Congreso. Es un voto que vale triple.

¿Y en materia económica cuál es el plan de Ciudadanos?

Nosotros proponemos una solución, una reforma estructural del mercado laboral, que es el contrato único. El contrato indefinido de salida, donde no hay precariedad y donde se incentivan la contratación para jóvenes y autónomos. Hay que incentivar el contrato y no el despido. Un Gobierno liberal, de centro, sensato y no uno con el PSOE y Podemos va a hacer esa reforma. En Andalucía, desde que gobierna Cs, es una de las comunidades que más aporta en los datos de empleo. Eso es lo que queremos hacer en toda España.

"Difícilmente un Gobierno puede solucionar los problemas cuando niega la existencia del problema"

¿Qué análisis hacen de los datos del paro y la situación económica?

Me preocupa mucho un Gobierno que niega los problemas que existen. Marlaska y Sánchez nos dijeron que en Cataluña se podía ir con total normalidad y hemos tenido que ver decenas y decenas de heridos, cómo los periodistas tienen que ir con casco y son señalados con carteles públicos o cómo amenazan a nuestras familias por el hecho de ser españoles. Yo de hecho tengo el ejemplo de mi madre –a la que los comandos separatistas pintaron la fachada de su negocio, con lazos amarillos y mensajes amenazantes–. Difícilmente un Gobierno puede solucionar los problemas cuando niega la existencia del problema. Eso me pasa también con la economía. Ya nos pasó con Zapatero y ahora con Sánchez. Es un Gobierno que llega tarde y mal y no hace reformas estructurales para corregir esa situación.

¿Cuál es para usted el problema?

Los gobiernos del PP y del PSOE, da igual, que nos han llevado a ser campeones de Europa de paro y de precariedad laboral.

Un último mensaje para los votantes antes del 10-N.

Entiendo su preocupación, su hartazgo, porque es razonable. Pero también creo que ganarían los que nos han llevado a la repetición electoral, los radicales, los que quieren romper nuestro país si los moderados y la gente sensata, las familias, no van a votar. Creo que cuando alguien decide no votar, que es legítimo, también consigue que decidan los demás por él. Es mejor ir a votar para que la moderación pueda gobernar este país.