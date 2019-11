El fiscal pide 24 años para el yerno de la viuda de Sala y la defensa afirma que se trata de una investigación errónea

El fiscal ha pedido al jurado popular en la última sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Alicante la condena de Miguel López, yerno y único acusado del asesinato a tiros de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, por ejecutar un crimen "horrendo" motivado por cuestiones "de poder y de dinero".

El fiscal, que al igual que la acusación particular pide 24 años de cárcel para López, ha defendido su petición de culpabilidad en "las pruebas no directas sino de indicios" que concluyen que el acusado, "que había vivido a la sombra de la víctima y su marido hasta el punto de que le habían dado trabajo", ha sido el autor material de los disparos.

El fiscal ha hecho una encendida defensa de la validez de las "pruebas de indicios" con el argumento de que las mismas han sido reconocidas por el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional como "pruebas de cargo" siempre que vayan "en la misma dirección y con un resultado razonable" y ha recalcado que existen "muchas sentencias" condenatorias por pruebas de indicios, entre las cuales ha citado el conocido caso Asunta Basterra.

El fiscal ha concluido que Miguel López cometió el crimen pese a que la familia "tenía suficiente dinero, mucho más de lo que la mayoría de los españoles podemos disfrutar", y ha lamentado especialmente que el acusado se haya acogido a su derecho de no declarar durante el juicio.

Ha apuntado que cuando existen "indicios fuertes" de un delito si el acusado "es inocente tiene que dar una explicación" y ha recordado las malas relaciones entre el acusado, su esposa y las dos hermanas de ésta con el otro bando familiar, que encarnaban la víctima y su hijo primogénito, por el control de unos negocios con un valor de 120 millones de euros, y ha citado como ejemplo mensajes enviados a la víctima por sus hijas o los hijos de éstas.

Ha proseguido que el yerno fue el último en ver a María del Carmen Martínez, porque fue la persona que le entregó el coche, que conoce el manejo de armas y que tuvo tiempo en su casa de lavarse y cambiarse de ropa antes de regresar al concesionario, cuando se supo lo ocurrido.

El abogado de la acusación que ejerce el hijo primogénito, Francisco Ruiz Marco, ha afirmado que fue López "en el único sitio donde el acusado tenía coartada por ser su lugar de trabajo" y ha recordado que los testigos han explicado que un par de semanas antes López gritó a la víctima por los problemas en los negocios y que, además, era la persona del otro bando familiar "con soluciones para todo". "Y decidió solucionarlo", ha añadido.

Este letrado ha centrado su intervención en tratar de demostrar que la víctima había recibido los disparos antes de que López abandonara el concesionario, a las 18.38 horas de 9 de diciembre de 2016.

Como el fiscal, ha reprochado al acusado que no haya querido declarar porque le habría preguntado por los indicios que, en su opinión, le incriminan, como por ejemplo los tres minutos que estuvo en su casa antes de regresar a Novocar, tiempo en el que cree que pudo lavarse y cambiarse, o el motivo por el cual a la hora del crimen su teléfono "desapareció", sin poder estar geolocalizado por "ninguna" antena de Alicante

Intervención de la defensa de Miguel López

La defensa de Miguel López, el abogado Javier Sánchez-Vera, ha afirmado al término del juicio que no hay pruebas directas ni siquiera indicios contra su defendido sino que se ha demostrado una investigación policial "equivocada".

En un alegato de unas dos horas, el abogado ha afirmado que "cuando equivocas la investigación desde el principio no puede salir nada bien" y ha añadido que su defendido, Miguel López, era "de los que mejor se llevaba con María del Carmen (Martínez), aunque se diga lo contrario".

Ha desmentido que Miguel tuviera un poder de influencia sobre las empresas familiares, especialmente en la más rentable, la del plástico, y ha comentado que en casi 30 años de convivencia y de comer juntos casi a diario, las acusaciones se han acogido a una sola ocasión en la que, en la sobremesa, "se levantó y se fue". "Un día le gritó, y está mal gritar a la suegra pero no me parece relevante", ha añadido el abogado.

Tras escuchar cerca de cinco horas de conclusiones finales de la fiscalía y la acusación particular, Sánchez-Vera ha defendido que el acusado se haya acogido a su derecho de no declarar para evitar "confundir" y que las acusaciones le hagan "un lío", ya que cree que estas partes "no quieren saber la verdad" sino condenarle a 24 años de cárcel.

Y ha proseguido que "no hay quien se lo crea" que él pudo matarla porque en esa situación quien dispara no puede evitar tener "la boca reseca, temblor en las manos, pulsaciones y sudoración", entre otros aspectos. En todo caso, ha sostenido que los disparos se efectuaron a las 18:55 cuando su defendido salió del concesionario a las 18:38.