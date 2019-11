El encuentro entre Anabel Alonso y Fran Rivera en 'Espejo público': "Me metiste en un grupo de hombres machistas"

Anabel Alonso y Francisco Rivera se han visto las caras en el programa de Susanna Griso, Espejo público, este miércoles, y su encuentro no ha sido precisamente pacífico.

La polémica ha surgido después de que la presentadora le preguntara a la invitada si su papel en las redes sociales era para buscar el conflicto. "Opino y el charco viene a mí", ha respondido Alonso dejando claro que, hasta el momento, no se ha arrepentido de nada de lo que ha comentado.

El torero no ha dudado en intervenir para recordarle un conflicto que tuvieron en Twitter hace tiempo relacionado con la trabajadora de Iveco que se suicidó por la difusión de un vídeo sexual.

"Un día me metiste en un grupo de hombres machistas. Entiendo que es un insulto porque no me conoce de nada, porque yo desprecio a este tipo de hombres", le ha comentado Fran Rivera. Entonces, Anabel Alonso le ha mencionado al torero lo que dijo él a finales de mayo sobre el suceso: "Los hombres somos incapaces de tener uno (vídeo sexual) y no enseñarlo".

A ver Fran, querrás decir los hombres como tú. https://t.co/FHJxemubn6 — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) May 29, 2019

"Fran, querrás decir los hombres como tú, porque si tú estás convencido y te metes en el grupo...", fue lo que le respondió la actriz en Twitter y se lo ha recordado este miércoles en Espejo público. "Era una forma de hablar (...) Cuando yo digo los hombres como yo lo digo de forma genérica sin incluirme, por no acusar a nadie", ha aclarado Rivera. Aun así, lo que el colaborador ha destacado es que considera que Anabel Alonso le había atacado al meterle en un grupo de hombres que "son despreciables".

Susanna Griso ha intervenido para aclarar la situación: "Dejadme que lidie. Fran, ella lo que te viene a decir es 'no todos los hombres son iguales', que te lo dijeron muchos, que se sintieron molestos". "Pero Fran, en honor a la verdad, no te mete en ninguna lista de maltratadores. Oye, el tuit dice lo que dice", ha continuado la presentadora.