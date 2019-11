El fiscal veu "conseqüències incriminatòries" en el silenci de l'acusat de matar la viuda de l'expresident de la CAM

Així s'ha dirigit als membres del jurat, durant l'exposició del seu informe per a indicar-los que el dret a no declarar al que es va acollir l'acusat a l'inici de la vista, ha deixat sobre la taula "múltiples", "fortes" i "suficients" indicis en contra seua que, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Constitucional, "podrien tindre conseqüències incriminatòries".

L'acusació pública ha elevat aquest dimecres a definitives les seues conclusions en el juí contra López, acusat de ser l'autor material dels dos tirs en el cap que van acabar amb la vida de la seua sogra al desembre de l'any 2016.

El Ministeri Fiscal i l'advocat de l'acusació particular, Francisco Ruiz Marco, en nom del fill major de la víctima, Vicente Sala, han sol·licitat, un veredicte de culpabilitat i mantenen la sol·licitud de 24 anys i mig de presó per a l'acusat: 23 anys per assassinat i 18 mesos per tinença il·lícita d'armes. A més, Fiscalia demana una indemnització de 35.000 euros per a cadascun dels fills de Martínez mentre que l'acusació particular renuncia a eixa indemnització.

El fiscal ha comminat a sospesar els "forts" indicis que considera que existeixen i s'han exposat durant el juí davant el fet que no es pot presentar una hipòtesi alternativa "amb una mínima credibilitat".

Assegura que la teoria del sicari és una tesi "improbable", ja que la víctima "mai" va tindre una amenaça, mentre que considera "inaudita" la de l'intent de robatori. Davant d'açò, ha incidit que a partir de la junta de setembre les relacions en la família estaven totalment trencades. "La família estava malament, però la família de López estava pitjor", ha afegit.