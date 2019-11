Protestes per a exigir la firma del conveni de les universitats públiques

Representants dels sindicats CCOO, STEPV, UGT, CSIF i SEP -que van participar en la negociació i en la firma del preacord del conveni col·lectiu del personal laboral al servici de les universitats públiques valencianes- s'han concentrat aquest dimecres a Alacant, València i Castelló per a exigir el compliment de l'acordat i millorar les condicions dels treballadors de la institucions acadèmiques.

Les organitzacions sindicals consideren "inacceptable l'actitud del Govern valencià, que va fer de la firma del preacord de conveni col·lectiu un acte electoral i que passades les eleccions no mostra cap interés a complir la seua paraula".

Davant la "demora injustificada" de la firma i entrada en vigor del conveni, a més de la "falta de voluntat política i compromís" per part del Consell han protestat aquest dimecres al migdia front les seus del Govern en les tres províncies: a Alacant, en la Casa de les bruixes; a Castelló, en la Casa dels Caragols, i a València, davant el Palau de la Generalitat.

Els sindicats recalquen que el conveni arreplega "millores econòmiques i laborals per al professorat, el personal d'administració i servicis i el personal investigador laboral, que no poden aplicar-se per la inacció de la Generalitat Valenciana".