El fiscal ve "consecuencias incriminatorias" en el silencio del acusado de matar a la viuda del expresidente de la CAM

Así se ha dirigido a los miembros del jurado, durante la exposición de su informe para indicarles que el derecho a no declarar al que se acogió el acusado al inicio de la vista, ha dejado sobre la mesa "múltiples", "fuertes" y "suficientes" indicios en su contra que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, "podrían tener consecuencias incriminatorias".

La acusación pública ha elevado este miércoles a definitivas sus conclusiones en el juicio contra López, acusado de ser el autor material de los dos disparos en la cabeza que acabaron con la vida de su suegra en diciembre de 2016.

El Ministerio Fiscal y el abogado de la acusación particular, Francisco Ruiz Marco, en nombre del hijo mayor de la víctima, Vicente Sala, han solicitado, un veredicto de culpabilidad y mantienen la solicitud de 24 años y medio de prisión para el acusado: 23 años por asesinato y 18 meses por tenencia ilícita de armas. Además, Fiscalía pide una indemnización de 35.000 euros para cada uno de los hijos de Martínez mientras que la acusación particular renuncia a esa indemnización.

El fiscal ha conminado a sopesar los "fuertes" indicios que considera que existen y se han expuesto durante el juicio ante el hecho de que no se puede presentar una hipótesis alternativa "con una mínima credibilidad".

Asegura que la teoría del sicario es una tesis "improbable", ya que la víctima "nunca" tuvo una amenaza, mientras que considera "inaudita" la del intento de robo. Frente a ello, ha incidido en que a partir de la junta de septiembre las relaciones en la familia estaban totalmente rotas. "La familia estaba mal, pero la familia de López estaba peor", ha añadido.

PREGUNTAS SIN RESPONDER

El Ministerio Fiscal ha afirmado que el acusado ha dejado sin responder cuestiones como: ¿Por qué Miguel López le dijo a Cristina -una trabajadora del concesionario- que avisara a su suegra para que fuera a recoger el coche a última hora?; ¿qué interés tenía?; si no se hablaba con su suegra, ¿por qué ese día quiso entregarle el coche?; ¿cómo es posible es posible que entregara las llaves a su suegra en el lavadero con la luz apagada? o ¿cómo es posible que el coche que fue aparcado en el aparcamiento fuera llevado posteriormente al lavadero?.

También se cuestiona por qué en la finca donde residían López no les dijo a su mujer y sus cuñadas que su madre había sufrido un accidente o cómo es posible que recordara todo pero se olvidara comentar a la Policía que pasó por su casa a avisar a su hijo de que no podía llevarle a la academia, "sabiendo que a su suegra le habían tiroteado".

Además, señala que en los tres minutos que estuvo en casa "pudo haber utilizado para cambiarse de ropa o lavarse las manos" y tampoco se explica por qué el teléfono lo tuvo casi una hora desconectado.

El Ministerio Fiscal mantiene que "el plan se le ocurrió a él" en base a argumentos como que el coche "está maldito", porque ya había sufrido un robo, la protesta de la víctima porque estaba sucio y porque al ser "una mujer de carácter" le entregaba el vehículo él mismo en el lavadero. Y ha señalado que López sabía en todo momento donde iban a estar sus empleados.

De la misma manera, para el fiscal el hecho de que no haya pruebas -herramientas, restos de pólvora, ADN o huellas- no indica la exculpación, ya que si es negativo "no indica nada": se pudieron utilizar otras herramientas, otro taller, se pudo lavar para eliminar restos de pólvora, pudo existir transferencia del ADN en la vaina y la falta de huellas pudo deberse a la textura de las superficies.

Un argumento que ha reforzado el letrado de la acusación particular que ha afirmado que el acusado dispuso de dos meses para deshacerse de las pruebas comprometedoras.

A LAS 18.55 HORAS, NO PODÍA ESTAR VIVA

El Ministerio Fiscal ha desacreditado las pruebas periciales de la defensa que apuntan que a las 18.55.23 horas se conectó el WhatsApp de la víctima manualmente. Asegura que mientras que estaba en el suelo desangrándose "no pudo pulsar el botón", por lo que "es más sensata la teoría de que hubiera una conexión automática del sistema del móvil".

En la misma dirección ha apuntado el abogado de la acusación, que ha afirmado que "es imposible" que la víctima hubiera sido tiroteada a las 18.55, ya que, a esa hora, está registrada la llamada del jefe del taller al acusado, con María del Carmen agonizando. "A esa hora, ni puede recibir los disparos, ni puede estar activando el WhatsApp", ha dicho.

El letrado de la acusación particular ha subrayado que la coartada se concreta en que "a la hora en la que tuvo lugar el crimen, el autor no estaba en el lugar de los hechos". Para el abogado, "esa cortada es falsa". De la misma manera, ha recordado que la llamada al 122 se realizó desde un teléfono de la empresa a las 19.05 horas.

Por su parte, el abogado de la acusación ha afirmado que está documentado que en el 89% de los casos, los disparos que realizaron a María del Carmen "no eran mortales de necesidad".

LA VÍCTIMA DEJA EN EL DIARIO UN TESTIMONIO VERAZ

El letrado de la acusación particular ha hablado de un caso "peculiar", ya que, a través del diario de la víctima, el jurado popular cuenta con un testimonio "totalmente veraz".

Francisco Ruiz Marco ha indicado que la víctima "cuenta lo que estaba pasando en esa casa". "Había una persona de ese bando que tenía soluciones para todo y lo solucionó", ha señalado.

El letrado, que ha puesto como ejemplo varias sentencias basadas en pruebas indiciarias, ha pedido al jurado popular que responda a la pregunta que en su diario se hacía la propia víctima: "¿Qué más daño nos pueden hacer?". "En sus manos está responder a esa pregunta", ha dicho. "Solo tenemos indicios", ha indicado el letrado, pero ha afirmado que López "no ha hecho el mínimo esfuerzo para rebatirlos".