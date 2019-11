Patronal y sindicatos firman la subida salarial del uno por ciento en el convenio del campo

La subida, de forma individual, significa un aumento de algo más de 60 céntimos de euro sobre el precio del jornal de la campaña pasada, pero que a nivel general supondrá el movimiento de algo más de cuatro millones de euros durante los meses de la recogida de aceituna ya que se estiman 6,7 millones de jornales.

De esta forma, un vareador para seis horas y media de jornada percibirá 53,95 euros y un vareador de máquina 56,37. Los dos próximos años continuarán los incrementos, puesto que se estipula una subida ligada al valor del IPC dentro de la horquilla de entre el uno y el dos por ciento.

Así, se aplicará una subida máxima de un dos por ciento y una subida mínima de un uno por ciento. Es decir, que si el IPC sobrepasa el dos por ciento, la subida será sólo del dos por ciento y si baja del uno por ciento, la subida será del uno por ciento. En el caso de que el IPC esté en mitad de esa franja, se aplicará la subida del IPC.

Para el gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, "es un gran convenio el que firmamos el año pasado" y ha incidido en que lo que hay que hacer a partir de ahora es proceder a firmar las tablas, publicarlo y todo el mundo a funcionar" porque la aceituna "viene muy rápida, y creo que la campaña se va a adelantar bastante".

Con respecto a la próxima campaña de aceituna, que ha puntualizado que no será tan corta como se preveía inicialmente, ha apuntado a que, en principio, no debe haber falta de mano de obra. "Son 455.000 toneladas las que se han aforado, los olivos hay que andarlos, y si bien es cierto que habrá algunos menos jornales, pero no tanto como se sospechaba porque la cosecha tampoco va a ser tan inferior como se esperaba", ha dicho el portavoz de Asaja-Jaén.

Por parte de UPA-Jaén, su secretario de Organización, Elio Sánchez, el hecho de que la subida tras la actualización esté por encima de un IPC negativo "demuestra la concienciación de todas las partes para que no se pierda poder adquisitivo" con un convenio que afecta, según esta organización agraria, a más de 100.000 empresarios y trabajadores del campo en la provincia.

Desde UPA Jaén se ha hecho un llamamiento a los empresarios agrarios para que la disminución de los jornales por una menor cosecha de aceite no repercuta en las mujeres. "Las mujeres rurales están plenamente capacitadas para trabajar en los tajos como cualquier hombre. Por eso no debería repercutir de forma negativa la mejor cantidad de jornales en campaña en ellas", ha señalado Sánchez.

En este sentido, también ha subrayado "la necesidad de que las administraciones fomenten la formación de las mujeres para que estén más capacitadas en todas las tareas de la recolección de la aceituna".