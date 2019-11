Entrena advierte de que construir pozos en el Almanzora puede perjudicar el abastecimiento de agua potable

Entrena ha realizado estas afirmaciones tras reunirse este miércoles con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza, Miguel Román, quien le ha trasladado la preocupación de amplios sectores económicos y sociales y de los ayuntamientos de la zona por la actuación prevista por la Junta.

"El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza también me ha trasladado la alarma social y el temor existente en la zona por la afectación a los acuíferos de Caniles" y bastetanos, ha indicado Entrena en una nota de prensa de la Diputación.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha explicado que los pozos proyectados por la Junta se sitúan en el término del municipio almeriense de Alcóntar, en el acuífero de la Sierra de Los Filabres. Según ha afirmado, los pozos estarán junto al acuífero de Caniles, en la provincia de Granada, perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

Así las cosas, la actuación prevista "puede afectar gravemente al acuífero de Caniles y a los de la Sierra de Baza por su proximidad". Por ello, Entrena ha solicitado a la Junta que actúe con transparencia.

También ha pedido que se garantice que no hay afección a los acuíferos de la provincia de Granada y que se atiendan las demandas de explicaciones que han realizado desde la comarca de Baza.

"No podemos generar enfrentamientos entre provincias, por lo que le pido a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible", Carmen Crespo, una actuación "transparente y que explique con documentación a todos los afectados qué es lo que se quiere hacer".

Asimismo, el presidente ha instado a Crespo a que "aclare si el proyecto que se quiere ejecutar tiene como objetivo garantizar el abastecimiento en determinados municipios de Almería o si están destinados al regadío almeriense".

"A mí lo que me han trasladado es que no existen cortes de agua ni problemas de abastecimiento en ninguna de estas poblaciones y, eso, como presidente de la Diputación, me genera mucha inquietud", ha concluido José Entrena.